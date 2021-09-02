Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jean Mota recebe homenagem após completar 250 jogos pelo Santos

Meia é o jogador do atual elenco com mais partidas com a camisa do Peixe...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 19:25
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
No duelo contra o Athletico-PR, no último dia 25, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, o meia Jean Mota completou 250 jogos vestindo o manto do Santos. Por conta do feito alcançado, o atleta recebeu uma camisa comemorativa nesta quinta-feira (2).Antes do treino no campo do CT Rei Pelé, Jean foi surpreendido pela esposa Marianne Mota e pelos filhos Theo e Nathan, que entregaram o manto com o número 250.
- Passa um filme na cabeça, né!? Eu postei recentemente nas minhas redes que o meu sonho era vestir essa camisa um dia, e tive a oportunidade de vestir ela 250 vezes. Isso é muito mais do que sonhei e planejei, e espero que venha muito mais. Me sinto muito abençoado e honrado por vestir essa camisa enorme - afirmou o camisa 41.Titular absoluto sob o comando do técnico Fernando Diniz, Jean Mota vem tendo regularidade atuando como segundo homem no meio de campo. Na atual temporada, o atleta já atuou em 42 jogos, marcando três gols e distribuindo quatro assistências.
- Fui sempre polivalente desde que cheguei aqui, a minha intenção sempre era ajudar. Mas hoje me sinto mais confortável, mais confiante. Sinto que tenho uma regularidade que não conseguia ter, até por mudar muito de posição também. Agora me achei ali como o segundo homem do meio. Fico muito feliz por isso, espero dar continuidade e seguir evoluindo cada vez mais - concluiu.
Com Jean à disposição, o Santos visita o Cuiabá neste sábado (4), às 21h, na Arena Pantanal, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados