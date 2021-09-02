Jean Mota recebe homenagem após completar 250 jogos pelo Santos

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC

No duelo contra o Athletico-PR, no último dia 25, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, o meia Jean Mota completou 250 jogos vestindo o manto do Santos. Por conta do feito alcançado, o atleta recebeu uma camisa comemorativa nesta quinta-feira (2).Antes do treino no campo do CT Rei Pelé, Jean foi surpreendido pela esposa Marianne Mota e pelos filhos Theo e Nathan, que entregaram o manto com o número 250.

- Passa um filme na cabeça, né!? Eu postei recentemente nas minhas redes que o meu sonho era vestir essa camisa um dia, e tive a oportunidade de vestir ela 250 vezes. Isso é muito mais do que sonhei e planejei, e espero que venha muito mais. Me sinto muito abençoado e honrado por vestir essa camisa enorme - afirmou o camisa 41.Titular absoluto sob o comando do técnico Fernando Diniz, Jean Mota vem tendo regularidade atuando como segundo homem no meio de campo. Na atual temporada, o atleta já atuou em 42 jogos, marcando três gols e distribuindo quatro assistências.

- Fui sempre polivalente desde que cheguei aqui, a minha intenção sempre era ajudar. Mas hoje me sinto mais confortável, mais confiante. Sinto que tenho uma regularidade que não conseguia ter, até por mudar muito de posição também. Agora me achei ali como o segundo homem do meio. Fico muito feliz por isso, espero dar continuidade e seguir evoluindo cada vez mais - concluiu.