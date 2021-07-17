Jean Mota fala sobre Peres, propostas, e elogia diretoria atual do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O meia Jean Mota conquistou a titularidade no Santos recentemente. Em outro momento do jogador no clube, o camisa 41 também viveu uma boa fase, mas acabou voltando ao banco de reservas, o que causou estranheza.Em uma entrevista em 2019, após derrota no clássico para o São Paulo por 3 a 2, o jogador desabafou, dizendo que não sabia se a atual direção santista, na época liderada por José Carlos Peres, contava com ele, e comentou sobre "coisas lá dentro de bastidores" que não passam pelo atleta. O jogador se referia a propostas de outros times pelo seu futebol.Em entrevista exclusiva ao LANCE!/Diário do Peixe, o jogador relembrou o episódio, falou das propostas que recebeu, mas entende, hoje, que aquele momento não era o mais correto para falar sobre o tema.

- Desde 2017 surgem propostas para mim. Algumas eu sabia, outras eu ficava sabendo só depois, outras nem chegavam para mim, e isso me deixava triste. Depois de um clássico, eu fui infeliz em dar uma entrevista falando que não sabia se a diretoria contava comigo, mais por conta disso, de chegar proposta e o presidente não conversar comigo, não saber qual a intenção, meus planos, e simplesmente deixar, não aceitar, e não falar nada para mim. Mas ali eu entendi também que era um momento inoportuno, depois de um clássico, tínhamos perdido e deveríamos resolver internamente", disse Jean Mota.

Nesta temporada, o Santos recebeu uma proposta do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia. A intenção da equipe turca era contar com o jogador em definitivo. A direção santista, por sua vez, recusou a proposta. Mas, segundo Jean mota, a negociação foi conduzida de forma correta.

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- Sim, era uma proposta boa para mim, mas para o clube não era interessante. Mas como falei, conversamos. Aqui o presidente está sempre em diálogo. É outra gestão, são outras pessoas, são verdadeiros, estão sempre ali dando informações, entendendo seu lado, lado do clube. Isso facilita muito - completou.