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futebol

Jean Mota divide mérito do primeiro gol do Santos com Kaio Jorge

Atacante deu um passe com açúcar para o meia abrir o placar contra o Atlético-MG...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 21:40
Crédito: Ivan Storti/Santos
O meia Jean Mota marcou o primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deu méritos e elogiou Kaio Jorge pela assistência para anotar o seu terceiro gol na temporada.- O passe do Kaio Jorge foi 50%, uma bola excelente ali. A gente treina aquela bola no treino, chegar chapando e fui feliz ali. Feliz pela vitória do time - declarou Jean Mota sobre o gol marcado.
Em alta, o camisa 41 do Peixe vêm sendo titular sob o comando de Fernando Diniz. O Santos recebeu proposta do Alanyaspor, da Turquia, na contratação do meia na semana passada, mas o clube recusou por considerar o valor baixo. Apesar da recusa inicial, a negociação ainda pode acontecer apesar de Diniz já ter se posicionado pela permanência do meia no clube.Jean Mota tem contrato com o Santos até o meio de 2022. Do atual elenco ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube.

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