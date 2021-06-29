Jean Mota divide mérito do primeiro gol do Santos com Kaio Jorge

O meia Jean Mota marcou o primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deu méritos e elogiou Kaio Jorge pela assistência para anotar o seu terceiro gol na temporada.- O passe do Kaio Jorge foi 50%, uma bola excelente ali. A gente treina aquela bola no treino, chegar chapando e fui feliz ali. Feliz pela vitória do time - declarou Jean Mota sobre o gol marcado.

Em alta, o camisa 41 do Peixe vêm sendo titular sob o comando de Fernando Diniz. O Santos recebeu proposta do Alanyaspor, da Turquia, na contratação do meia na semana passada, mas o clube recusou por considerar o valor baixo. Apesar da recusa inicial, a negociação ainda pode acontecer apesar de Diniz já ter se posicionado pela permanência do meia no clube.Jean Mota tem contrato com o Santos até o meio de 2022. Do atual elenco ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube.