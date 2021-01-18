Jean Mota completa 200 jogos pelo Santos e recebe autógrafo de Pelé

A vitória do Santos contra o Botafogo teve um gosto especial para Jean Mota. O meia, que entrou no segundo tempo da partida, completou 200 jogos com a camisa do clube e recebeu homenagens nesta segunda, com camisa, placa e até autógrafo do Rei Pelé. O jogador publicou texto nas suas redes sociais, comemorando a marca.- Me faltam palavras pra descrever esse momento. Aos 22 anos , um ano depois de pensar em parar de jogar futebol e desistir, Deus realizou meu maior sonho jogar no 'Maior time da Terra', time de Pelé e tantos outros ídolos. E nunca me imaginei vestindo essa camisa por tanto, tempo já são 4 anos e meio e a cada dia, a cada jogo, me sinto mais feliz e mais realizado em vestir esse manto. Obrigado meu Deus por esses 200 jogos e de uma maneira especial com uma vitória no templo Sagrado. E agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para que eu pudesse alcançar essa marca, desde o staff até cada jogador com quem pude estar junto!! É UM ORGULHO QUE NEM TODOS PODEM TER!!"Jean Mota tem 27 anos e chegou ao Santos em 2016, vindo do Fortaleza. O meia viveu o melhor ano da sua carreira em 2019, quando foi eleito o craque do Campeonato Paulista.Com os 200 jogos, Jean Mota é o terceiro jogador do atual elenco com mais jogos com a camisa do Peixe. Ele fica atrás somente do lateral Pará, com 245 e do volante Alison com 238.