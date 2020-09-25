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futebol

Jean Mota comemora vitória e elogia a equipe: 'Temos união e vontade'

Meia saiu do bano e marcou o gol da vitória santista sobre o Delfín, do Equador, por 2 a 1, fora de casa. Jean comemorou os três pontos e valorizou os seus companheiros...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 01:37

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 01:37
Crédito: Twitter/Santos
A vitória do Santos por 2 a 1, sobre o Delfín, do Equador, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da competição, vai ser especial na memória do meia Jean Mota.
O camisa 17 entrou aos 35 minutos do segundo tempo e, no seu primeiro toque na bola, marcou o gol do triunfo santista. Logo após a partida, o meia comemorou a vitória e valorizou os seus companheiros de equipe. Para ele, a vitória não sairia se não fosse a vontade e a união do grupo.
- Sabíamos que seria difícil. Tínhamos que igualar na vontade. Tivemos chances, não matamos, mas não deixamos de nos doar. Ponto forte dessa equipe é a vontade e união de todos. Por isso conquistamos esses três pontos importantes - afirmou.- Todos são importantes. Elenco forte, eu busco meu espaço em todos os jogos. É um gol que me dá confiança para prosseguir. Temos muitos jogos e terei outras oportunidades. Campeonato é longo, mais de uma competição - acrescentou.
Principal jogador do Campeonato Paulista do ano passado, Jean acabou perdendo espaço no decorrer da temporada. No início desse ano, com Jesualdo Ferreira, também jogou pouco, mas voltou a ganhar espaço no Peixe nas mãos de Cuca.

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