Jean Mota comemora vitória e elogia a equipe: 'Temos união e vontade'

Crédito: Twitter/Santos

A vitória do Santos por 2 a 1, sobre o Delfín, do Equador, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da competição, vai ser especial na memória do meia Jean Mota.

O camisa 17 entrou aos 35 minutos do segundo tempo e, no seu primeiro toque na bola, marcou o gol do triunfo santista. Logo após a partida, o meia comemorou a vitória e valorizou os seus companheiros de equipe. Para ele, a vitória não sairia se não fosse a vontade e a união do grupo.

- Sabíamos que seria difícil. Tínhamos que igualar na vontade. Tivemos chances, não matamos, mas não deixamos de nos doar. Ponto forte dessa equipe é a vontade e união de todos. Por isso conquistamos esses três pontos importantes - afirmou.- Todos são importantes. Elenco forte, eu busco meu espaço em todos os jogos. É um gol que me dá confiança para prosseguir. Temos muitos jogos e terei outras oportunidades. Campeonato é longo, mais de uma competição - acrescentou.