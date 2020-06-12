Jardel dá conselhos a jovens do Vasco e lembra Dener: 'Ia ser um Pelé'

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Jardel herdou a posição de Dener no ataque do Vasco depois que o atacante que se mostrava um fenômeno de técnica e drible morreu num acidente de carro. O centroavante fez carreira em Portugal, rodou o planeta, foi multicampeão e artilheiro do país da Península Ibérica, da Europa e do mundo. Mas ele entende que era o então titular em 1994 quem ficaria para a história caso a carreira tivesse prosseguido.

- Foi uma grande perda. O Dener faleceu, o Jair Pereira (então treinador) estava na dúvida e o Ricardo Rocha deu uma cutucada: "Bota o Jardel no lugar do Dener". O Dener ia ser um Pelé da vida. Infelizmente aconteceu uma fatalidade, perdemos uma pessoa maravilhosa, um jogador extraordinário, que iria ser um Pelé, um Neymar, um (Ronaldo) Fenômeno - entende. E completou:

- Eu tive o prazer de fazer os dois gols do tri (tricamponato estadual) e ir lá na Lagoa (Rodrigo de Freitas, local do acidente) e dedicar para ele. Uma pessoa maravilhosa, que vai estar na minha história. Certeza que quem teve a oportunidade de ver o Dener aprendeu muita coisa porque ele era diferenciado - lembrou Jardel, em entrevista à Vasco TV.

Durante transmissão da Vasco TV, Jardel, que atuou no Cruz-Maltino em Vasco temporadas, interagiu e respondeu perguntas de jovens formados no clube e que estão nos primeiros passos no time profissional: Kaio Magno, e Lucas Santos e Tiago Reis. E recomendou sacrifício: