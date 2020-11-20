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Janela fecha e Botafogo não consegue contratar reforço para o Brasileirão

Alvinegro tentou nome de velocidade durante esta sexta-feira, mas pouco tempo e burocracia envolvendo contratos travaram ímpeto da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 19:19

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:19

Crédito: Elenco do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro (Gabriel Baron/Botafogo
O relógio estourou. A janela de transferências nacional e o tempo de inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro acabaram. O Botafogo, por mais que tenha buscado um nome durante esta sexta-feira, não conseguiu reforçar o elenco. Desta forma, o clube de General Severiano vai com o atual plantel até o fim da competição.
A prioridade do Botafogo durante as últimas horas de janela foi um atacante de velocidade. Jogadores da Série B foram procurados, mas a rodada da segunda divisão realizada nesta sexta-feira foi um entrave. Muitos dos possíveis alvos do Alvinegro acabaram entrando em campo e as diretorias dos clubes, é claro, não liberaram os jogadores.
Durante a semana, o foco do Alvinegro era Jonas, volante ex-Flamengo. O meio-campista, inclusive, estava a caminho do Rio de Janeiro e tinha acordo encaminhado para defender o Glorioso. O departamento jurídico do clube, nos "minutos finais", contudo, viu que a contratação poderia gerar complicações na Fifa porque Jonas havia rescindido o contrato unilateralmente com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas não havia nenhum tipo de documentação para provar que estava livre no mercado.
O Botafogo não quis arriscar. Apesar de ter negociado com um primeiro volante durante boa parte da semana, o foco mudou. A comissão técnica do Alvinegro gostou da atuação de José Welison e dos volantes da equipe sub-20 - vale ressaltar que Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra e Jorge Pidal assistiram um jogo do time de base in-loco.
O alvo da vez era um ponta. Desde o começo da madrugada desta sexta-feira, a diretoria entrou em contatos buscando jogadores de velocidade. A burocracia envolvendo as papeladas e inscrições nas últimas horas de janela, contudo, não permitiu que nenhum negócio avançasse.
Desta forma, as opções de ataque que Ramón Díaz tem são Pedro Raul e Matheus Babi, como centroavantes. Para os lados, os nomes são Alexander Lecaros - atualmente lesionado -, Warley, Davi Araújo, Kelvin e Iván Angulo.

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