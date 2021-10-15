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futebol

Jandrei admite ansiedade por estreia no Santos e espera ‘final’ domingo

Contratado em agosto, goleiro fará seu primeiro jogo pelo Peixe contra o Sport, no Recife...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 19:10

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:10

Crédito: Jandrei chegou ao Peixe depois que John precisou passar por uma cirurgia (Crédito: Ivan Storti/Santos
O goleiro Jandrei fará sua estreia pelo Santos no próximo domingo (17), às 20h30, contra o Sport, na Arena Pernambuco, em Recife, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Contratado pelo clube em agosto, o arqueiro substituirá João Paulo, suspenso após tomar o terceiro amarelo diante do Atlético-MG, na última quarta-feira (13), em Belo Horizonte.Atualmente com 28 anos, Jandrei não atua em uma partida oficial desde 14 de outubro de 2020, jogo que defendeu o Athletico-PR contra o Corinthians. O goleiro admitiu a ansiedade para entrar em campo novamente e fez questão de elogiar o preparador Arzul, além dos companheiros João Paulo e Diógenes.“Toda estreia gera uma ansiedade, né!? Mas eu estava trabalhando forte para estar pronto quando esse momento chegasse, e agora vou buscar ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. O ambiente dos goleiros tem que ser sempre de união. A gente sabe que só um joga e é difícil trocar, então temos que sempre puxar o outro para cima, para que assim todos nós cresçamos juntos. Hoje o João é o titular, mas nós sempre nos ajudamos. E o Arzul é um cara muito qualificado e deixa todos sempre preparados para entrar nos jogos”, afirmou o camisa 93.E a estreia de Jandrei será justamente em um duelo decisivo para o Santos no Brasileirão. Com 28 pontos, o Peixe está na 16ª posição, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e terá pela frente o Sport, atualmente em 18ª, com 26. Por conta disso, o goleiro quer os santistas encarando a partida como uma final em Recife.
“É bom demais fazer estreia em jogo grande, né!? Vai ser uma final, uma partida de seis pontos. Temos que entrar com tudo desde o início para sair de lá com essa vitória, assim nos distanciamos um pouco da zona de rebaixamento e podemos começar a buscar coisas maiores dentro da competição”, ressaltou.
Com Jandrei à disposição, o técnico Fábio Carille comandou o treino do Santos na tarde desta sexta-feira (15), no CT Rei Pelé. Na manhã deste sábado (16), o elenco do Peixe realiza a última atividade antes de embarcar para Pernambuco.

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