James? Gabriel Pec, do Vasco, prefere seu gol: 'Vou deixar minha humildade de lado: o meu foi mais bonito'

O gol de Gabriel Pec rodou o mundo. Chegou até a Fifa, que respondeu à publicação do Vasco no Twitter classificando o feito como "sensacional". Não foram poucas as pessoas que compararam a estufada na rede do último domingo com o gol de James Rodríguez, da Colômbia, contra o Uruguai, na Copa do Mundo de 2014. O jogador cruz-maltino, porém, prefere o dele.- Vou deixar minha humildade de lado: o meu foi mais bonito. Se Deus quiser, vou conseguir o Prêmio Puskás. Vai ser um sonho realizado - projetou o atacante que vem sendo titular neste início de ano.

A comemoração de Pec, girando os dedos perto da cabeça, indicam que foi um gol importante. Agora imagine para os familiares e amigos do atleta.

- Foi muito difícil para dormir. Meus amigos fizeram uma festa incrível, Fifa falando Puskás... eu não sabia a proporção. Foi muito feliz. Dormi lá para as três da manhã. Bom que estou maduro e tenho que manter os pés no chão - garantiu Gabriel Pec.

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E se alguém tinha dúvida, o dia 6 de fevereiro de 2022 ficará na memória do jogador do Vasco: quando ele fez o gol mais bonito da carreira dele até aqui.

- Na base não fiz o gol, mas a assistência para o Laranjeira na final da Copa do Brasil Sub-20 (de 2020, jogo disputado em 2021) me marcou. Mas gol foi o mais bonito da minha vida - concluiu.