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futebol

Jairzinho conta que quer Botafogo motivado para 'buscar a vitória' contra o Flamengo no Brasileirão

Confronto é o primeiro clássico do técnico Luís Castro no comando da equipe e também vai pôr em teste as novas peças do elenco do Glorioso...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 06:00
Luís Castro comandará o Botafogo em clássicos pela primeira vez, neste domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O duelo deve servir para pôr em teste o esboço do time ideal do Alvinegro, diante de uma das maiores potências do futebol brasileiro na atualidade. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Jairzinho, um dos maiores ídolos da história do Glorioso, contou que este fator deve ser um combustível para os jogadores buscarem a vitória. + Confira a tabela da Série A
- O Botafogo tem que ter motivação por estar enfrentando, neste exato momento, um dos melhores times do futebol brasileiro e do mundo, o Flamengo. Essa motivação é fazer uma grande partida e buscar a vitória - revelou o Furacão e completou que, o Alvinegro deve tentar a briga pelo título neste ano:
+ Jairzinho confia em evolução com John Textor e prevê Brasileirão sem sustos ao Botafogo
- Pelo o que vem ocorrendo, o Flamengo vai brigar pelo título e o Botafogo vai tentar se conduzir para a briga pelo título mas, neste exato momento, é o Flamengo que briga.
A partida entre Botafogo e Flamengo será logo mais, às 11h, no Estádio Mané Garrincha.
Crédito: JairzinhoéumdosmaioresídolosdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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