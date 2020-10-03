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futebol

Jair Ventura reencontra Mano Menezes, a sua pedra no sapato

Em nove jogos contra o técnico do Bahia, o comandante do Sport venceu apenas uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:45

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:45

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, o Sport terá um desafio complicado neste fim de semana. No Estádio Pituaçu, o rival é o Bahia, que vem de triunfo na rodada passada.Além de colocar a prova o bom momento no torneio, o jogo será interessante para o técnico Jair Ventura, que reencontra Mano Menezes, um treinador que costuma impor dificuldades nos encontros entre eles.
Desde 2016, quando Jair Ventura assumiu o Botafogo, os dois técnicos se enfrentaram nove vezes. Mano venceu seis vezes, Jair apenas uma e outros dois empates completam o retrospecto.
Na temporada 2018 os dois chegaram a decidir a final da Copa do Brasil. Na ocasião, Mano Menezes, na época do Cruzeiro, levou a melhor diante do Corinthians, de Jair.
Confira os placares dos jogos entre Jair Ventura x Mano Menezes:
Botafogo 2 x 5 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016Cruzeiro 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2016Cruzeiro 1 x 0 Botafogo – Copa do Brasil 2016Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2017Botafogo 2 x 2 Cruzeiro - Brasileirão 2017Santos 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2018Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2018Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2018Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2018

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