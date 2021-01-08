Jair Ventura projeta a briga do Sport para escapar da queda

Após o triunfo contra o Fortaleza, o Sport conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e agora tenta se aproveitar do Palmeiras, sem força máxima, para engatar o segundo triunfo consecutivo.

'Lógico que por vezes ficamos próximos do Z4, por vezes ficamos muito longe, mas o campeonato não se resume em uma rodada, são 38. E aquele que for melhor dentro dessas 38 vai conseguir uma posição melhor na tabela, e vamos trabalhar para isso até o dia 24 de fevereiro. Para que no final da competição a gente possa ter levado o Sport ao maior possível dentro do nosso trabalho', afirmou.