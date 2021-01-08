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futebol

Jair Ventura projeta a briga do Sport para escapar da queda

Leão venceu o Fortaleza e espera somar pontos diante do Verdão neste fim de semana...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 18:23
Crédito: Divulgação/Sport
Após o triunfo contra o Fortaleza, o Sport conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e agora tenta se aproveitar do Palmeiras, sem força máxima, para engatar o segundo triunfo consecutivo.
+ Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada
Aliviado, Jair Ventura deixou claro que a sua principal meta é deixar o Leão fora dos quatro piores do Campeonato Brasileiro.
'Lógico que por vezes ficamos próximos do Z4, por vezes ficamos muito longe, mas o campeonato não se resume em uma rodada, são 38. E aquele que for melhor dentro dessas 38 vai conseguir uma posição melhor na tabela, e vamos trabalhar para isso até o dia 24 de fevereiro. Para que no final da competição a gente possa ter levado o Sport ao maior possível dentro do nosso trabalho', afirmou.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Classificação
Após 28 rodadas, o Sport está na 14ª colocação, com 32 pontos, quatro a mais que o Bahia, primeiro time do Z4.

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