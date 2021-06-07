Jair Ventura não descarta mudanças na Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

A estreia de Jair Ventura na Chapecoense não foi a que o treinador esperava. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o seu time não segurou o ímpeto do Verdão e foi superado por 3 a 1.

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Consciente que o momento é de atenção para recuperar a equipe, o comandante alertou que, neste primeiro mês de trabalho, não terá tempo para realizar treinos.

‘As correções vão ser feitas de maneira individual. Não tem vilão. Vamos buscar evoluir em todos os setores. Vamos implementar gradativamente, não vou ter uma sessão de treino esse mês, só regenerativo. Se eu fizer o contrário vamos aumentar as lesões. Série A é extremamente equilibrada, posso garantir que é o campeonato mais equilibrado do mundo’, disse.

Sem caçar nenhum culpado de maneira pública, Jair Ventura promete mudanças nos próximos jogos, tudo em prol da equipe no Brasileirão.