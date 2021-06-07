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futebol

Jair Ventura não descarta mudanças na Chapecoense

Treinador quer analisar ao longo da semana o seu elenco para implementar a metodologia de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:23

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:23

Crédito: Márcio Cunha/ACF
A estreia de Jair Ventura na Chapecoense não foi a que o treinador esperava. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o seu time não segurou o ímpeto do Verdão e foi superado por 3 a 1.
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Consciente que o momento é de atenção para recuperar a equipe, o comandante alertou que, neste primeiro mês de trabalho, não terá tempo para realizar treinos.
‘As correções vão ser feitas de maneira individual. Não tem vilão. Vamos buscar evoluir em todos os setores. Vamos implementar gradativamente, não vou ter uma sessão de treino esse mês, só regenerativo. Se eu fizer o contrário vamos aumentar as lesões. Série A é extremamente equilibrada, posso garantir que é o campeonato mais equilibrado do mundo’, disse.
Sem caçar nenhum culpado de maneira pública, Jair Ventura promete mudanças nos próximos jogos, tudo em prol da equipe no Brasileirão.
‘É possível fazer evolução sem mexer nas peças, mas também vamos fazer avaliação caso precise trocas. Isso requer tempo. Não seria inteligente da minha parte fazer mudanças sem treinar, sem conhecer os atletas. O treinador realmente conhece os atletas no dia a dia, no jogo, ali do lado. Como conseguimos alterar coisas na percepção, pouco a pouco. Vou ter que conhecer os jogadores nos jogos, não só a parte defensiva, mas todos os setores, para ter evolução como equipe’, declarou.

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