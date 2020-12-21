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futebol

Jair Ventura lamenta empate contra o Grêmio

Na visão do treinador, o Leão apresentou um bom desempenho, mas não saiu com o resultado esperado...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 17:09

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:09

Crédito: Divulgação Twitter
Após somar quatro pontos em dois jogos como mandante, o Sport tranquilizou o ambiente dentro do clube e passou um respiro de confiança ao seu torcedor, que pode continuar na elite do futebol nacional.No último sábado, o Leão ficou no empate com o Grêmio e, na visão do técnico Jair Ventura, o time se apresentou de maneira positiva e deixou de somar pontos contra o rival.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
‘Acho que, pelo desempenho, a gente deixou de ganhar do Grêmio. Polli não fez nenhuma defesa, tivemos chances de acabar matando o jogo. Por um detalhe, acabamos sendo penalizados e perdemos esses dois pontos. Mas vamos fortes, porque o desempenho a gente consegue tomar conta. O imponderável foge um pouco da gente, então pelo desempenho ficamos felizes’.
Com o empate dentro da Ilha do Retiro, o Sport aparece na 15ª colocação, com 29 pontos. O Vasco, primeiro time do Z4, aparece com 28 pontos.

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