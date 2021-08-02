Jair Ventura é demitido do comando técnico da Chapecoense

Fim da linha para Jair Ventura na Chape. Após 14 jogos no comando da Chape e sem nenhuma vitória, o treinador não resistiu e foi demitido nesta segunda-feira. Internamente, a pressão na Chape era imensa para Jair Ventura deixar o cargo, já que o time piorava a cada partida.
Na noite do último domingo, o ato final aconteceu com o revés diante do Santos, que deixou o time afundado na lanterna do Brasileirão. Pesou na conta de Jair Ventura também a eliminação na Copa do Brasil, quando o time caiu de maneira precoce contra o ABC.
Números de Jair Ventura
Em 14 jogos, Jair Ventura conseguiu o desempenho de quatro empates e 10 derrotas.