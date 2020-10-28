Jair Ventura comemora tempo para treinar no Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Após uma intensa maratona de jogos em curto espaço de tempo, o Sport começou a ganhar espaço no calendário e voltou a subir de produção. A prova disso aconteceu no fim de semana, quando segurou o Atlético-MG, no Mineirão.Agora, com mais uma semana livre, Jair Ventura e seus comandados trabalham firme para tentar quebrar diante do Athletico a seca de cinco jogos sem vencer no Brasileirão.

‘Entramos mais inteiros contra o Atlético-MG. Semana a semana vai ser bom. É garantia de vitória? Não. Mas vai ser muito bom para poder treinar. Tive tempo, sessões de treino para treinar essa linha de cinco. Quando tem a semana cheia, dá para implementar ideia, traçar uma estratégia e treiná-la. Porque por muitas vezes temos muito pouco tempo, e não conseguimos’, afirmou na coletiva de imprensa.