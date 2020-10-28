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futebol

Jair Ventura comemora tempo para treinar no Sport

Com o término da maratona de jogos, o Leão terá mais tempo para trabalhar antes dos confrontos...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 18:52
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Após uma intensa maratona de jogos em curto espaço de tempo, o Sport começou a ganhar espaço no calendário e voltou a subir de produção. A prova disso aconteceu no fim de semana, quando segurou o Atlético-MG, no Mineirão.Agora, com mais uma semana livre, Jair Ventura e seus comandados trabalham firme para tentar quebrar diante do Athletico a seca de cinco jogos sem vencer no Brasileirão.
‘Entramos mais inteiros contra o Atlético-MG. Semana a semana vai ser bom. É garantia de vitória? Não. Mas vai ser muito bom para poder treinar. Tive tempo, sessões de treino para treinar essa linha de cinco. Quando tem a semana cheia, dá para implementar ideia, traçar uma estratégia e treiná-la. Porque por muitas vezes temos muito pouco tempo, e não conseguimos’, afirmou na coletiva de imprensa.
Com 21 pontos conquistados, o Sport aparece na 12ª colocação. O último triunfo do Leão aconteceu no dia 4 de outubro.

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