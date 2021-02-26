Jair Ventura comemora a permanência do Sport na Série A

O Sport entrou em campo nesta quinta-feira de olho na Copa Sul-Americana, mas o projeto continental ficou pelo caminho com o revés para o Athletico, na Arena da Baixada.

‘Não vou avaliar a partida do Athletico e nem a situação da Sul-Americana. Vou avaliar a competição toda que o Sport fez. Uma competição onde para todos éramos o primeiro a ser rebaixado, e com uma rodada antes chegamos livres do primeiro objetivo. Isso não pode ser esquecido. Se não consegue uma vaga na Sul-Americana na ultima rodada, o maior feito evitar queda, que todos nós queríamos, passa despercebido, e não pode passar’.