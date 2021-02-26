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futebol

Jair Ventura comemora a permanência do Sport na Série A

Na coletiva de imprensa, o treinador exaltou o feito alcançado pelo seu grupo no Brasileirão...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:17

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 02:17
Crédito: Divulgação/Sport
O Sport entrou em campo nesta quinta-feira de olho na Copa Sul-Americana, mas o projeto continental ficou pelo caminho com o revés para o Athletico, na Arena da Baixada.
Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura preferiu ver o ‘copo cheio’ e vibrou com a permanência do Leão na elite do futebol nacional.
‘Não vou avaliar a partida do Athletico e nem a situação da Sul-Americana. Vou avaliar a competição toda que o Sport fez. Uma competição onde para todos éramos o primeiro a ser rebaixado, e com uma rodada antes chegamos livres do primeiro objetivo. Isso não pode ser esquecido. Se não consegue uma vaga na Sul-Americana na ultima rodada, o maior feito evitar queda, que todos nós queríamos, passa despercebido, e não pode passar’.
Com o resultado, o Sport fecha o torneio nacional na 15ª colocação, com 42 pontos conquistados.

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