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futebol

Jair Ventura ainda não venceu no comando da Chapecoense

Em nove partidas no comando da equipe, o treinador soma quatro empates e cinco derrotas...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:50
Crédito: (Márcio Cunha/ACF
A semana começa mais uma vez de maneira pesada para a Chapecoense e o técnico Jair Ventura, que segue sem vencer pelo clube de Santa Catarina.
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O último algoz foi o Bahia, que visitou o Verdão na Arena Condá e com gols de Gilberto e Rodriguinho, levou a melhor por 2 a 0.
O resultado negativo complicou ainda mais a Chape neste início de Brasileirão. Agora, a equipe aparece na vice-liderança, com 4 pontos.
Sem vitórias
Contratado após a saída de Mozart Santos, Jair Ventura recebeu um voto de confiança da diretoria e não tem correspondido. Se não bastasse a posição ruim no Brasileirão, o treinador soma uma eliminação na Copa do Brasil.
No total, foram nove partidas do treinador, com cinco derrotas e quatro empates.

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