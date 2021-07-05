Jair Ventura ainda não venceu no comando da Chapecoense

Crédito: (Márcio Cunha/ACF

A semana começa mais uma vez de maneira pesada para a Chapecoense e o técnico Jair Ventura, que segue sem vencer pelo clube de Santa Catarina.

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O último algoz foi o Bahia, que visitou o Verdão na Arena Condá e com gols de Gilberto e Rodriguinho, levou a melhor por 2 a 0.

O resultado negativo complicou ainda mais a Chape neste início de Brasileirão. Agora, a equipe aparece na vice-liderança, com 4 pontos.

Sem vitórias

Contratado após a saída de Mozart Santos, Jair Ventura recebeu um voto de confiança da diretoria e não tem correspondido. Se não bastasse a posição ruim no Brasileirão, o treinador soma uma eliminação na Copa do Brasil.