Jailson volta a ser titular do Palmeiras em busca da primeira vitória oficial na temporada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com a convocação de Weverton para representar mais uma vez a Seleção Brasileira, Jailson, vai receber nova oportunidade de defender o Palmeiras nesta quarta-feira (11), quando o clube recebe o Ceará no Allianz Parque às 16h30 (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.

O goleiro vai em busca da sua primeira vitória em um jogo oficial nesta atual temporada justamente contra o ex-clube. Com cinco jogos, contando com os dois da Florida Cup, o suplente da meta alviverde é peça fundamental para o clube avançar e seguir na disputa pelo quarto título da competição nacional e que Jailson venceu em 2015.

Nos três jogos que atuou neste Brasileirão, o arqueiro levou cinco gols e em nenhum deles o Palmeiras saiu com os três pontos. Um dos grandes nomes do enea brasileiro em 2016, o goleiro estreou oficialmente no ano contra o Fluminense, no empate por 1 a 1, no Maracanã, em agosto.Em outubro, o goleiro voltou a receber duas oportunidades de Vanderlei Luxemburgo, mas saiu derrotado em ambas, diante Botafogo e São Paulo, válidas pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro tem apenas 44% de aproveitamento em defesas nos três jogos em que disputou no Brasileirão até o momento, de acordo com dados da SofaScore.

Jailson fará o sexto jogo no ano e alcançará o número de partidas que fez durante todo o ano de 2019, quando, ao lado de Fernando Prass, foi reserva de Weverton na maioria dos compromissos.

Ele também vai reencontrar o Ceará pela segunda vez com a camisa palmeirense. O goleiro que chegou ao Palmeiras em 2014, vindo do time de Fortaleza, encarou o ex-clube no empate em 2 a 2, em jogo válido pelo Brasileirão de 2018, no Castelão.

Mas dessa vez o encontro será mais especial por outro motivo: Jailson vai rever Fernando Prass. Os dois proporcionaram uma das cenas mais emocionantes dos quase seis anos de história do Allianz Parque, quando Prass voltou de lesão e substituiu o companheiro momentos antes da conquista do título de 2016.

A presença de Weverton para o segundo e decisivo jogo no Castelão, na próxima semana, é incerta. Caso o atual dono da posição não consiga voltar a tempo de assumir o gol, Jailson deve ser o responsável por fechar a defesa alviverde, que também está desfalcada de importantes nomes por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.