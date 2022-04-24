Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jailson rompe ligamento cruzado do joelho e deve desfalcar o Palmeiras por um longo período
futebol

Jailson rompe ligamento cruzado do joelho e deve desfalcar o Palmeiras por um longo período

Volante sofreu a lesão durante o treino da manhã deste domingo e será submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira. O clube não dá prazo para recuperação dos atletas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 17:51

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 17:51

O Palmeiras vai ter uma baixa considerável para o restante desta temporada, já que o volante Jailson sofreu uma lesão no joelho direito na manhã deste domingo, durante treino na Academia de Futebol, e teve constatado o rompimento do ligamento cruzado. Ainda que o clube não divulgue prazos, é certo que ele ficará afastado dos gramados por um longo período. GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
De acordo com a assessoria de imprensa do Verdão, que informou o problema no final da tarde deste domingo, o jogador sentiu a lesão enquanto treinava em meio às atividades durante reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 0 no Dérbi do último sábado. Ainda segundo o Alviverde, "após a realização de exames de imagem, foi constatado o rompimento do ligamento cruzado".
Com isso, Jailson deverá por uma cirurgia no joelho direito já nesta segunda-feira. O clube, como sempre, não divulga os prazos de recuperação de seus atletas, mas uma lesão desse tipo costuma levar de seis a oito meses de recuperação, o que deixaria o volante pronto para jogar perto do término desta temporada, que deve ir até novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar.
Jailson, que foi contratado para esta temporada, tem vínculo com o Palmeiras apenas até o fim deste ano e ficaria livre para assinar um pré-contrato com outro clube no meio de 2022. Até agora, o Verdão não anunciou mudança no acordo com o volante, mas deve tratar disso ao longo das próximas semanas.
Aos 26 anos, Jailson deve ser uma perda sentida para os planos de Abel Ferreira, uma vez que poderia atuar tanto como volante, quanto como zagueiro, fazendo uma dupla função. Nesse caso, o técnico português ficaria com um desfalque para duas posições de uma vez só. A tendência é que por enquanto os garotos da base sejam aproveitados para suprir essa ausência.
Com quatro meses de clube e utilizado constantemente por Abel e sua comissão, Jailson tem 20 jogos e já marcou um gol. Nesse período foi vice-campeão Mundial, campeão da Recopa Sul-Americana, e campeão Paulista.
Crédito: JailsondevedesfalcaroPalmeirasatéotérminodatemporada2022(Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados