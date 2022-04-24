Jailson rompe ligamento cruzado do joelho e deve desfalcar o Palmeiras por um longo período

O Palmeiras vai ter uma baixa considerável para o restante desta temporada, já que o volante Jailson sofreu uma lesão no joelho direito na manhã deste domingo, durante treino na Academia de Futebol, e teve constatado o rompimento do ligamento cruzado. Ainda que o clube não divulgue prazos, é certo que ele ficará afastado dos gramados por um longo período. GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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De acordo com a assessoria de imprensa do Verdão, que informou o problema no final da tarde deste domingo, o jogador sentiu a lesão enquanto treinava em meio às atividades durante reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 0 no Dérbi do último sábado. Ainda segundo o Alviverde, "após a realização de exames de imagem, foi constatado o rompimento do ligamento cruzado".

Com isso, Jailson deverá por uma cirurgia no joelho direito já nesta segunda-feira. O clube, como sempre, não divulga os prazos de recuperação de seus atletas, mas uma lesão desse tipo costuma levar de seis a oito meses de recuperação, o que deixaria o volante pronto para jogar perto do término desta temporada, que deve ir até novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar.

Jailson, que foi contratado para esta temporada, tem vínculo com o Palmeiras apenas até o fim deste ano e ficaria livre para assinar um pré-contrato com outro clube no meio de 2022. Até agora, o Verdão não anunciou mudança no acordo com o volante, mas deve tratar disso ao longo das próximas semanas.

Aos 26 anos, Jailson deve ser uma perda sentida para os planos de Abel Ferreira, uma vez que poderia atuar tanto como volante, quanto como zagueiro, fazendo uma dupla função. Nesse caso, o técnico português ficaria com um desfalque para duas posições de uma vez só. A tendência é que por enquanto os garotos da base sejam aproveitados para suprir essa ausência.

Com quatro meses de clube e utilizado constantemente por Abel e sua comissão, Jailson tem 20 jogos e já marcou um gol. Nesse período foi vice-campeão Mundial, campeão da Recopa Sul-Americana, e campeão Paulista.