Jaílson, ex-Palmeiras, é anunciado como o 8º reforço do Cruzeiro

O Cruzeiro oficializou o acerto com o goleiro Jailson, de 40 anos, que estava sem clube atualmente desde que deixou o Palmeiras. O jogador ficará uma temporada na Toca da Raposa.
O clube mineiro chega a oito nomes anunciados para o próximo ano, porém ainda precisa resolver o Transfer Ban, que impede a Raposa de registrar novos contratos. A dívida chega aps R$ 15 milhões pelas compras não pagas de Arrascaeta e Riascos. .
Além da experiência Jáilson tem um perfil de liderança e currículp vencedor, com vários títulos pelo Verdão, inclusive o bicampeonato da Libertadores, conquistado no mês de novembro.
Jailson é bem avaliado por Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do clube. A sua vinda foi facilitada pela boa relação com o futuro diretor de futebol Alexandre Mattos, com quem trabalhou na equipe paulista.
Jailson disputou 104 partidas pelo Palmeirase conquistou sete títulos: as Copas do Brasil de 2015 e 2020, os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, as Libertadores de 2020 e 2021, além do Paulistão de 2021.