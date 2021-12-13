futebol

Jaílson, ex-Palmeiras, é anunciado como o 8º reforço do Cruzeiro

O goleiro, de 40 anos, estava livre no mercado, o que facilitou a sua vinda para a Toca da Raposa e compor o elenco celeste...
Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:42

O Cruzeiro oficializou o acerto com o goleiro Jailson, de 40 anos, que estava sem clube atualmente desde que deixou o Palmeiras. O jogador ficará uma temporada na Toca da Raposa.
O clube mineiro chega a oito nomes anunciados para o próximo ano, porém ainda precisa resolver o Transfer Ban, que impede a Raposa de registrar novos contratos. A dívida chega aps R$ 15 milhões pelas compras não pagas de Arrascaeta e Riascos. .
Além da experiência Jáilson tem um perfil de liderança e currículp vencedor, com vários títulos pelo Verdão, inclusive o bicampeonato da Libertadores, conquistado no mês de novembro.
Jailson é bem avaliado por Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do clube. A sua vinda foi facilitada pela boa relação com o futuro diretor de futebol Alexandre Mattos, com quem trabalhou na equipe paulista.
Jailson disputou 104 partidas pelo Palmeirase conquistou sete títulos: as Copas do Brasil de 2015 e 2020, os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, as Libertadores de 2020 e 2021, além do Paulistão de 2021.
Crédito: Jaílson é mais um nome do pacote de reforços da Raposa para a temporada 2022 - (Divulgação/Cruzeiro)

