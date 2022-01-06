Jailson desembarca em São Paulo nesta quinta-feira e deve assinar com o Palmeiras até dezembro de 2022

O Palmeiras está cada vez mais próximo de anunciar um novo reforço para esta nova temporada. Na noite desta quinta-feira, o volante Jailson desembarca em São Paulo para dar início aos procedimentos de assinatura de contrato com o Verdão. O jogador passará por exames na sexta-feira e, se tudo estiver certo, deve fechar com o clube até dezembro de 2022, ou seja, por um ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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As partes já se acertaram nos últimos dias e finalizaram o acordo com o atleta, que está livre no mercado desde que conseguiu sua rescisão junto ao Dalian Pro, da China, ao entrar com recurso na Fifa pela falta de pagamento de salários nos últimos quatro meses de 2021. O Alviverde já vinha monitorando a situação do meio-campista e concluiu o negócio vencendo a concorrência.

Outros clubes do Brasil, como o São Paulo, e alguns europeus chegaram a tentar levar Jailson, porém o interesse do Palmeiras acabou se destacando na preferência do jogador, que vai desembarcar em São Paulo na noite desta quinta-feira, de Porto Alegre no fim da tarde, onde tem residência.

Nesta sexta-feira, na parte da manhã, ele deve passar por uma bateria de exames acompanhados pelo Palmeiras e, se aprovado, assinará em seguida o contrato até dezembro de 2022, portanto duração de uma temporada. O anúncio do clube deve acontecer também nesta sexta, porém a apresentação do jogador deve ficar para a próxima semana, assim como outros reforços.

Jailson chega para repor a saída de Danilo Barbosa, que estava emprestado pelo Nice, da França. O Palmeiras, porém, não conseguiu entrar em acordo para estender o empréstimo e então foi ao mercado. Vale lembrar que elenco já havia perdido outro peça da posição, que foi Felipe Melo, que não teve seu contrato renovado e deixou o clube. Hoje o volante ele está no Fluminense.