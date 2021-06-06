Jailson celebra vitória do Palmeiras e comenta negociação por renovação: ‘Quero ficar’

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Após o Palmeiras conquistar a primeira vitória no Brasileirão, por 3 a 1, diante da Chapecoense, na noite deste domingo (6), o goleiro Jailson comemorou bastante o triunfo e falou sobre uma possível renovação de contrato com o clube. Contratado em meados de 2014, o arqueiro tem vínculo com o time paulista até o final deste ano.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

O nome do goleiro tem sido bastante especulado a respeito de uma possível saída do clube, mas Jailson afirmou que está tranquilo em relação ao assunto e declarou que quer continuar no Maior Campeão Nacional por pelo menos mais um ano.

– Toda vez que vai chegando fim do meu contrato ficam essas conversas. Há sete anos estou no Palmeiras, sempre vou renovar lá no último mês e estou muito feliz. Estou bem sossegado, é minha casa e quero continuar aqui por mais um ano – comentou o goleiro.Jailson exaltou a boa atuação da equipe e fez questão de destacar os primeiros três pontos na competição. Escolhido por Abel Ferreira para substituir Weverton servindo à Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o goleiro agradeceu a oportunidade dada pelo técnico português e enalteceu os companheiros da posição, que também estão brigando com ele para assumir a meta palmeirense na ausência do camisa 21.

– Parabéns para a equipe. Conseguimos o resultado positivo dentro de casa. Agora é dar continuidade no trabalho. E tem eu, Vinicius, Mateus. Quando precisar, alguém vai dar conta do recado. Hoje não foi diferente. Professor optou por mim e fizemos um grande jogo – encerrou.