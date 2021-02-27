Jadson, ex-Vasco, assina por empréstimo com o Wuhan Three Towns, da China até o fim de 2021

O zagueiro Jadson, que teve uma rápida passagem pelo Vasco na última temporada, assinou com o Wuhan Three Towns, da China. Aos 29 anos, ele firmou um empréstimo com opção de compra junto ao Portimonense, de Portugal, até o fim de 2021. Na equipe da segunda divisão local, ele encontra o atacante brasileiro Ademilson.
Com isso, o defensor assina um contrato com o clube chinês até o fim da temporada e dependendo do desempenho pode ficar mais tempo no futebol asiático. Nos seis anos em que defendeu as cores do Portimonense, Jadson disputou 122 partidas, marcou catorze gols e deu três assistências. O jogador foi campeão da Segunda Liga portuguesa pelo clube em 2017.
Durante a passagem do atleta pelo Gigante da Colina, foram apenas cinco partidas diante de Sport, São Paulo, Fluminense, Santos e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro 2020. Indicado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, o defensor não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco, atuou por 307 minutos, e deixou o clube após dois meses.Jadson atuou em cinco partidas pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)