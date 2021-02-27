  • Jadson, ex-Vasco, assina por empréstimo com o Wuhan Three Towns, da China até o fim de 2021
futebol

Jadson, ex-Vasco, assina por empréstimo com o Wuhan Three Towns, da China até o fim de 2021

Zagueiro, de 29 anos, teve uma rápida passagem pelo Gigante da Colina, e disputou apenas cinco partidas no Brasileirão 2020. Jogador pertence ao Portimonense, de Portugal...
LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 15:52

Crédito: Jadson teve uma rápida passagem pelo Vasco, e disputará a segunda divisão chinesa (Divulgação/Portimonense
O zagueiro Jadson, que teve uma rápida passagem pelo Vasco na última temporada, assinou com o Wuhan Three Towns, da China. Aos 29 anos, ele firmou um empréstimo com opção de compra junto ao Portimonense, de Portugal, até o fim de 2021. Na equipe da segunda divisão local, ele encontra o atacante brasileiro Ademilson.
> Confira a classificação do Campeonato PortuguêsCom isso, o defensor assina um contrato com o clube chinês até o fim da temporada e dependendo do desempenho pode ficar mais tempo no futebol asiático. Nos seis anos em que defendeu as cores do Portimonense, Jadson disputou 122 partidas, marcou catorze gols e deu três assistências. O jogador foi campeão da Segunda Liga portuguesa pelo clube em 2017.
Durante a passagem do atleta pelo Gigante da Colina, foram apenas cinco partidas diante de Sport, São Paulo, Fluminense, Santos e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro 2020. Indicado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, o defensor não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco, atuou por 307 minutos, e deixou o clube após dois meses.Jadson atuou em cinco partidas pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

