Jadsom Silva falta ao treino no Cruzeiro às vesperas do duelo com o Oeste pela Série B do Brasileiro

O volante Jadsom Silva, de 19 anos, do Cruzeiro, pode ser mais um jogador a deixar o clube no início de ano, assim como aconteceu com diversos atletas em 2020, incluindo Éderson, que foi para o Corinthians. O jogador não compareceu ao treino do time mineiro nesta segunda-feira,11 de janeiro, na Toca da Raposa II, informação confirmada pelo clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM, e confirmada pelo L!. O não comparecimento de Jadsom, que vinha sendo utilizado com frequência na equipe, sendo titular em vários jogos, pode ter a ver com uma proposta do exterior, o que gerou a falta aos trabalhos sem comunicar ao Cruzeiro.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA Uma possível saída do Cruzeiro à “força”, por vias judiciais, como ocorrera em 2020, pode ser embasada nos atrasos salariais que a Raposa tem atualmente com seus jogadores. Já são duas folhas e meia sem acerto integral com o elenco, incluindo o 13º salário dos atletas. Jadsom é cria da base do Cruzeiro e fez 41 jogos, sendo 37 como titular pela Raposa desde que foi promovido ao time principal. Ele pode ser um desfalque importante para o duelo de quarta-feira, contra o Oeste, no Independência, pela 34ª rodada da Série B. Sem o meia Giovanni, expulso contra o Sampaio Corrêa, Jadsom Silva estava cotado para ser titular, como um dos três homens do meio de campo celeste. Com sua ausência, a montagem do time ficará em incógnita.