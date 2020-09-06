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futebol

Jadsom revela autocobrança para melhorar desempenho, mas tem esperança na melhorar do time

O jovem volante vem ganhando espaço na equipe e é sempre lembrado para integrar a equipe titular da Raposa...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 17:06
Crédito: Jadsom vem tendo presença constante com a camisa do Cruzeiro na temporada 2020-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Ele tem apenas 19 anos, mas dentro de campo demonstra a tranquilidade de um veterano. Natural de Recife (PE), o volante Jadsom vem se firmando na equipe principal da Raposa em sua primeira temporada completa no elenco profissional.
O meio-campista, que neste ano participou de 20 dos 23 jogos do time celeste, revelou que se cobra constantemente para evoluir como atleta e ajudar ainda mais o time celeste.
-Sempre depois dos jogos eu revejo os lances, independente se fui bem ou se fui mal. Procuro estar evoluindo todos dias, analisando onde errei e onde acertei. Isso venho cobrando de mim mesmo durante os treinos, porque pretendo ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível, fazendo o meu máximo dentro de campo- enfatizou. Visando essa evolução, não só individual, mas também coletiva, o camisa 16 vê o equilíbrio como uma receita para o Clube Azul retomar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.
-O grupo vem se cobrando a cada jogo. Fizemos um bom segundo tempo contra o América e depois um bom primeiro tempo na última partida. A gente tem que buscar esse equilíbrio nos dois tempos para não deixar escapar o resultado mais importante, que é a vitória- concluiu.

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