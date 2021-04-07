Já pode ser titular? Kayky se destaca em goleada do Fluminense e agrada Roger; veja análise e números

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Mais uma jovem promessa do Fluminense brilhou neste Campeonato Carioca. O minuto 23 do primeiro tempo, no Estádio Raulino de Oliveira, estará para sempre na memória do jovem Kayky, de apenas 17 anos, que foi o grande destaque na goleada por 4 a 0 em cima do Macaé. Se o destino existe no futebol, o garoto de 17 anos está predestinado a fazer história no Flu. O jovem repetiu o ídolo Fred e garantiu seu primeiro gol com a camisa tricolor também contra o Leão Praiano.

> Simule os próximos confrontos do Fluminense no EstadualComo o próprio Roger Machado admitiu, Kayky soube aproveitar a oportunidade ao assumir a vaga como titular, antes ocupada pelo contestado Lucca. Diferenciado, logo nos primeiros minutos o jovem já chamou a atenção para sua personalidade. Como demonstrado em outros confrontos - principalmente contra o Boavista, em que entrou e deu assistência para John Kennedy marcar, a joia do Flu não se intimidou. Com a bola nos pés, o objetivo era simples e claro: atacar sem medo.

Assim, na flor dos seus 17 anos - completa a maioridade somente em junho, o atacante demonstrou qualidades significativas para alguém que ainda tem muito a desenvolver, especialmente na parte física. A velocidade no corredor impressionou e deixou os marcadores do modesto Macaé perdidos durante a partida. O único momento em baixa foi quando Roger decidiu tirá-lo do lado direito para inverter com Luiz Henrique no início do segundo tempo, o que logo mudou, pois o Fluminense perdeu todo poder ofensivo.

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Somada esta característica com o drible de curta e média distância - refletindo fielmente uma mistura do futsal com a amplitude necessária no campo, Kayky vencia com tranquilidade qualquer "X1" disputado. Além disso, o raciocínio para a movimentação foi essencial principalmente no primeiro tempo. Foi dessa maneira que, aos 23 minutos, o jogador leu corretamente a ideia de Luiz Henrique, fez o tradicional "facão" entre os marcadores e completou para o gol com um toque.Sobre o outro aspecto, nem só de gols e jogadas ofensivas vive um atacante moderno atualmente. Logo, ao longo dos minutos em que esteve em campo, Kayky cumpriu bem o papel de "auxiliar" de lateral. Ele ajudou, tanto Calegari quanto Egídio nas coberturas defensivas e preenchimento de espaço, embora seu porte físico não seja o ideal para embates. A evolução ainda é necessária em alguns aspectos, como tomadas de decisão, e natural para um atleta jovem.

- Precisamos amadurecer o time para a Libertadores sem deixar de valorizar o Estadual. Passei muitas vezes os meninos na frente de jogadores mais utilizados durante o Brasileiro para dar essa maturidade a eles. Não gostaria de ter como laboratório o campeonato de uma forma mais pejorativa, mas é a oportunidade que temos de ver em campo os jovens. Quando tivermos a oportunidade e o jogo permitir não tenha dúvidas que vou utilizar. Mas tem a segunda via de amadurecer o time e encaixar as peças para a Libertadores que se avizinha - disse o técnico Roger Machado.

Em 249 minutos em campo, de acordo com o "Footstats", Kayky somou 58 passes certos e 10 errados e três finalizações no alvo e uma para fora. Ele deu um passe para gol, para John Kennedy, além de quatro assistências para finalização. O jovem também é o quarto que mais deu desarmes. São nove até o momento, atrás dos volantes Yago Felipe (17), André (10) e Martinelli (10).