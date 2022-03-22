Já na final do Carioca, Gabigol cutuca potenciais adversários do Flamengo

Principal astro do Flamengo, Gabigol viveu uma tarde especial hoje. Ao lado de Nunes, o atual camisa 9 do Rubro-Negro pôs os pés na Calçada da Fama do Maracanã e, além disso, aproveitou para dar uma cutucada e acirrar a rivalidade local às vésperas da final do Campeonato Carioca.

Quando perguntado no evento se preferiria Fluminense ou Botafogo como rival da decisão estadual, Gabi declarou o seguinte, aos risos:

- Eles que têm que ter medo da gente - disse, prosseguindo:

- É como eu sempre falo, se eu for parar para pensar em tudo que já fiz, vou ficar orgulhoso. Mas sempre tento pensar para frente e buscar coisas novas, coisas que possam me motivar, e o Carioca agora é algo que me motiva muito. Nunca aconteceu do Flamengo ganhar quatro vezes seguidas, sei que posso deixar meu nome e dos meus companheiros novamente na história do Flamengo.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabi soma 81 partidas vestindo o Manto no Maracanã, marcou 56 gols e deu 23 assistências. Os títulos pelo clube da Gávea são muitos também: dois Brasileiros (2019 e 2020), Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020), três Cariocas (2019, 2020 e 2021) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).

O próximo título pode ser o Carioca deste ano, que seria o quarto seguido conquistado pelo Flamengo (de forma inédita). Gabi esteve nos três anteriores, sendo que, na atual edição, é o artilheiro isolado do torneio, com oito gols.

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Em tempo: Fluminense e Botafogo jogam pela volta das semifinais neste domingo. Na ida, o Tricolor, que possui a vantagem de resultados iguais no agregado, venceu por 1 a 0, na última segunda-feira. E vale dizer que as finais serão realizadas nos dias 31 de março e 3 de abril.