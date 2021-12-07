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futebol

Já eliminado da Champions League, Borussia Dortmund goleia o Besiktas

Fora da Champions League e classificado para a Liga Europa, Borussia Dortmund venceu o Besiktas por 5 a 0...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:50

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund goleou o Besiktas por 5 a 0 em partida válida pela Champions League. Já eliminado da competição, o time alemão marcou com dois gols de Marco Reus e Erling Haaland, além de mais um de Malen.Veja a tabela da Champions
NA FRENTEA equipe do Borussia Dortmund começou melhor no confronto desta terça-feira, e aplicou uma pressão no ataque durante o primeiro tempo. Aos 29 minutos, o time alemão conseguiu sair na frente do placar após assistência de Bellingham para o gol de Malen.
DE PÊNALTIJá perto do fim do primeiro tempo, o Besiktas cometeu um pênalti, e o zagueiro brasileiro Welinton, ex-Flamengo, foi expulso. Na cobrança, nos acrésimos da etapa inicial, Marco Reus colocou dentro da rede para aumentar a vantagem do Dortmund.
DOBLETEO Borussia Dortmund dominava a partida no Signal Iduna Park, e foi ao ataque no segundo tempo para marcar mais vezes. Com apenas oito minutos da etapa final, o time da casa conseguiu aumentar a sua vantagem em mais um gol de Reus.
SEMPRE ELEEm toda goleada do Borussia Dortmund, sempre existe um nome que não pode passar em branco: Erling Braut Haaland. O atacante norueguês marcou duas vezes na segunda etapa para colocar o 5 a 0 no placar, uma grande goleada do BVB.
SEQUÊNCIAO BVB enfrenta o Vfl Bochum às 11:30h (de Brasília) deste sábado. O Besiktas, por sua vez, atua contra o Kayserispor às 13h (de Brasília) de domingo.
Crédito: BorussiaDortmundvenceuoBesiktaspor5a0(Foto:UWEKRAFT/AFP

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