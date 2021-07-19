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Já demitido, Marcelo Cabo agradece ao Vasco e deseja 'a melhor sorte ao clube na busca pelos objetivos'

Treinador ficou cerca de cinco meses à frente do time de São Januário. Dispensa se deu nesta segunda-feira...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:03
Crédito: Marcelo Cabo teve no Vasco o maior time que dirigiu na carreira (Rafael Ribeiro/Vasco
A passagem de Marcelo Cabo pelo Vasco durou cerca de cinco meses. Demitido nesta segunda-feira, ele agradeceu pela oportunidade - foi o time de maior expressão que o treinador comandou até hoje - e desejou sorte.- Agradeço muito ao presidente Jorge Salgado, ao diretor executivo Alexandre Pássaro, a diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários e a toda torcida. Lamento por não ter tido um contato mais próximo dos torcedores que, por conta da pandemia, não puderam estar nos jogos. Desejo a melhor sorte ao clube na busca pelos objetivos - finalizou, por meio de sua assessoria.
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Agora sem Marcelo Cabo, o próximo jogo do Vasco é contra o CSA, nesta quarta-feira. O time deverá ser comandado pelo auxiliar Fábio Cortez.

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