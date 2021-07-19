Já demitido, Marcelo Cabo agradece ao Vasco e deseja 'a melhor sorte ao clube na busca pelos objetivos'

A passagem de Marcelo Cabo pelo Vasco durou cerca de cinco meses. Demitido nesta segunda-feira, ele agradeceu pela oportunidade - foi o time de maior expressão que o treinador comandou até hoje - e desejou sorte.- Agradeço muito ao presidente Jorge Salgado, ao diretor executivo Alexandre Pássaro, a diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários e a toda torcida. Lamento por não ter tido um contato mais próximo dos torcedores que, por conta da pandemia, não puderam estar nos jogos. Desejo a melhor sorte ao clube na busca pelos objetivos - finalizou, por meio de sua assessoria.