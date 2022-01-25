Já de olho no Mundial de Clubes, Thiago Silva brinca com Weverton na Seleção: 'Tem ideia não'

O confronto entre Palmeiras e Chelsea, da Inglaterra, é o mais esperado no Mundial de Clubes que começa em fevereiro. E o clima do jogo, que pode vir a acontecer na decisão do título nos Emirados Árabes Unidos, já deu para ser sentido na noite de domingo (24), na apresentação dos jogadores da seleção brasileira em Quito para o duelo ante o Equador, quinta-feira (27), pelas Eliminatórias da América do Sul pela Copa do Mundo de 2022, no Qatar.No vídeo divulgado pela CBF, Thiago Silva, zagueiro e capitão da equipe de Londres, provocou o goleiro palmeirense Weverton no encontro entre os dois no hotel.

Ao ver o camisa 21 do Palmeiras se aproximando, Thiago Silva reagiu com humor.

- Tem ideia, não. Tem ideia, não. Vou cumprimentar, não.

Logo em seguida, abraçou Weverton, que retrucou.

- Aqui é outro patamar, a guerra é outra.

O Palmeiras estreia no Mundial dia 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), nas semifinais. Enfrentará o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al-Ahly, do Egito.

O Chelsea entra em campo no dia seguinte, no mesmo horário. Pode ter como adversário três equipes: o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Al Jazira, time do país sede, e o AS Pirae, do Taiti.

Uma hipotética e esperada final entre brasileiros e ingleses aconteceria no dia 12, no mesmo horário.

Thiago Silva já havia falado sobre a competição intercontinental no domingo (23), após a vitória os Blues sobre o Liverpool, pela Premiere League.

- Todos os jogadores que aqui estão, junto com a comissão técnica, pensam em ganhar sempre. Não adianta vir com papinho de que vamos jogar para perder. Ninguém joga para perder .Nem no par ou ímpar gostamos de perder, imagina num Mundial de Clubes.Esta será a segunda participação do Chelsea no torneio da Fifa. Em 2012, a equipe londrina perdeu para o Corinthians na decisão, mas agora, segundo o zagueiro, a expectativa é de conseguir o título.

- É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles (equipes no futebol brasileiro) dão muito mais valor, mas eu sou brasileiro e vou motivar muito os meus jogadores. Então pode ter certeza que o Chelsea vai chegar forte e preparado, e espero que possamos ter sucesso, já que no último Mundial o clube não teve sucesso diante do Corinthians. Que agora seja diferente.O Palmeiras embarca para Abu Dhabi no dia 2 de fevereiro. O Verdão poderá inscrever os 23 jogadores que disputarão o torneio até o dia 6.

Weverton desfalcará o Palmeiras nos três próximos jogos do Campeonato Paulista, contra Ponte Preta, São Bernardo e Água Santa.

Goleiro e zagueiro estarão com a seleção, além do duelo contra o Equador, no jogo contra o Paraguai, na próxima-terça-feira (1).TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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