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Já com a camisa do Corinthians, Renato Augusto agradece confiança do clube e carinho da Fiel

Meia falou pela primeira vez nessa volta ao Timão em vídeo publicado nas redes sociais corintianas. Ele ainda levara um tempo para estrear por conta da janela de transferências...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:40
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Após uma longa espera, o torcedor do Corinthians pôde, nesta quinta-feira, finalmente matar sua ansiedade ao ver o anúncio da contratação de Renato Augusto, que volta ao clube depois de cinco anos e meio. Ele, inclusive, ja falou pela primeira vez e agradeceu ao clube e aos corintianos pelo carinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do elenco com os reforços do Timão
Em vídeo publicado nas redes sociais do Timão, o meia, trajando o manto alvinegro, falou do retorno ao Parque São Jorge e recebeu as boas-vindas do presidente Duilio Monteiro Alves, que conduziu as negociações ao lado de Alessandro, gerente de futebol, e Roberto de Andrade, diretor de futebol.
- Primeiro eu queria agradecer a confiança do presidente Duilio e de toda a diretoria do Corinthians, e agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado para a volta, eu recebi muito carinho, muito apoio pelas redes sociais. Então queria agradecer vocês e vai, Corinthians - declarou o campeão brasileiro de 2015.
A reestreia de Renato, no entanto, ainda vai demorar um pouco mais para acontecer. Isso porque a janela de transferências para contratações de jogadores que chegam de fora do pais abrirá apenas em 1º de agosto, mesmo caso de Giuliano. Até lá, o ídolo alvinegro deve fazer uma pequena pré-temporada, uma vez que não atua desde dezembro de 2020.

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