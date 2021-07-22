Já com a camisa do Corinthians, Renato Augusto agradece confiança do clube e carinho da Fiel

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Após uma longa espera, o torcedor do Corinthians pôde, nesta quinta-feira, finalmente matar sua ansiedade ao ver o anúncio da contratação de Renato Augusto, que volta ao clube depois de cinco anos e meio. Ele, inclusive, ja falou pela primeira vez e agradeceu ao clube e aos corintianos pelo carinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do elenco com os reforços do Timão

Em vídeo publicado nas redes sociais do Timão, o meia, trajando o manto alvinegro, falou do retorno ao Parque São Jorge e recebeu as boas-vindas do presidente Duilio Monteiro Alves, que conduziu as negociações ao lado de Alessandro, gerente de futebol, e Roberto de Andrade, diretor de futebol.

- Primeiro eu queria agradecer a confiança do presidente Duilio e de toda a diretoria do Corinthians, e agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado para a volta, eu recebi muito carinho, muito apoio pelas redes sociais. Então queria agradecer vocês e vai, Corinthians - declarou o campeão brasileiro de 2015.