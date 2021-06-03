Já classificado, Palmeiras vence Internacional fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Crédito: Mariana Capra/Internacional

Já classificadas para as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro A1, as Palestrinas entraram em campo nesta quinta-feira (03) contra o Internacional e venceram por 3 a 2, chegando aos 30 pontos no torneio.

Para o confronto, o técnico Ricardo Belli, mais uma vez, propôs mudanças na equipe titular. Com isso, o 11 inicial das Palestrinas contou com Jully; Rafaelle, Tainara (Júlia Bianchi) e Agustina; Camilinha, Katrine (Manuela), Bia Zaneratto, Ary e Thais; Chú (Duda Santos) e Ottilia (Maria Alves).>> Copa América no Brasil: veja quais estados aceitaram o evento e quais negaram jogos>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

O jogo começou animado do lado alviverde. Com menos de dois minutos, o Maior Campeão Nacional conseguiu, em poucos toques, criar uma grande oportunidade e, de frente para o gol, Ottilia não desperdiçou, abrindo o placar.

A equipe paulista, no entanto, não se deu por satisfeita com a vantagem e, poucos minutos depois, encaixou um ótimo contra-ataque e Bia Zaneratto, artilheira do Brasileirão, serviu Ottilia, que perdeu a oportunidade, parando em uma grande defesa de Vivi, arqueira ex-Palmeiras.

Com quase 20 minutos, a resposta do Internacional veio. Após cobrança de falta, Fabi Simões pegou o rebote na entrada da área, acertou o travessão e saiu para comemorar, entendendo que a bola havia, no quique, entrado na meta alviverde. A bandeirinha, no entanto, já havia sinalizado impedimento e o jogo estava paralisado.

Com isso, o confronto tornou-se mais equilibrado, com as duas equipes criando pouco, mas, com quase 30 minutos, Ottilia anotou o seu segundo tento no embate. Mais uma vez, uma bola que bateu no travessão e desceu rumo ao gol, mas, de maneira oposta à tentativa colorada, o árbitro apontou para o meio-campo.Antes do fim da primeira etapa, ainda deu tempo para a volante Djeni, do Internacional, receber o segundo amarelo e ser expulsa. Com isso, o Verdão foi ao vestiário com uma vantagem confortável no placar e uma jogadora a mais em campo.

Jogando contra 10, a postura das Palestrinas se manteve e o time conseguiu manter uma forte pressão no campo adversário, além de não dar qualquer chance de contra-golpe para as Gurias Coloradas. O Palmeiras, no entanto, criou poucas oportunidades claras.

Aos 28 minutos, o Inter voltou ao jogo com Fabi Simões, que driblou a goleira Jully e diminuiu para a equipe do sul. A partir deste momento, o Colorado cresceu no confronto e passou a dominar. Aos 38, porém, o árbitro marcou pêbalti para o Palmeiras e Bia Zaneratto, artilheira do Brasileirão, anotou o seu 11º gol em 12 jogos.

Antes do apito final, as gaúchas ainda conseguiram anotar mais um, após falha de Jully que, enganada pelo quique da bola, deixou o gol livre para Fabi Simões, mais uma vez, balançar as redes.