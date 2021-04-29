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Já ciente do retorno, Rodinei poderá jogar a Libertadores pelo Flamengo em uma eventual fase de oitavas

Internacional sinalizou que não exercerá a opção de compra do lateral, estipulada em 4 milhões de euros. Lateral-direito retorna ao Fla em junho...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 13:00
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Rodinei está a poucos dias de voltar a vestir rubro-negro. Nos planos da comissão técnica para junho, quando encerra o seu período de empréstimo com o Internacional, o lateral-direito já ouviu da diretoria do Flamengo que será utilizado por Rogério Ceni, inclusive na Libertadores, quando poderá ser inscrito para uma eventual fase de oitavas de final.Rodinei, neste momento, está na lista do Inter, e inclusive foi titular na última partida, quando o time de Miguel Ángel Ramírez venceu o Deportivo Táchira. No entanto, o regulamento da Conmebol permite que um atleta possa defender dois clubes (no máximo) na mesma edição da competição, mas em fases distintas - o que tende a ocorrer com o atleta de 29 anos na volta ao Fla.
Além de Ceni e Rodinei já terem falado sobre o iminente retorno, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, também comentou o assunto:
- Se o Inter não exercer a compra desse jogador, nós não iremos emprestar de graça. Inclusive já falei com Rodinei, dizendo mais ou menos isso aí: "Rodinei, se por acaso o Inter não comprar, a gente conta com você daqui um mês" - falou, em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, no YouTube.
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E o Inter, com quem Rodinei tem vínculo até o fim de maio, não exercerá a opção de compra - estipulada em 4 milhões de euros:
Para a posição, atualmente, o Fla conta com Isla, Matheuzinho e João Lucas.

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