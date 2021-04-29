Já ciente do retorno, Rodinei poderá jogar a Libertadores pelo Flamengo em uma eventual fase de oitavas

Rodinei está a poucos dias de voltar a vestir rubro-negro. Nos planos da comissão técnica para junho, quando encerra o seu período de empréstimo com o Internacional, o lateral-direito já ouviu da diretoria do Flamengo que será utilizado por Rogério Ceni, inclusive na Libertadores, quando poderá ser inscrito para uma eventual fase de oitavas de final.Rodinei, neste momento, está na lista do Inter, e inclusive foi titular na última partida, quando o time de Miguel Ángel Ramírez venceu o Deportivo Táchira. No entanto, o regulamento da Conmebol permite que um atleta possa defender dois clubes (no máximo) na mesma edição da competição, mas em fases distintas - o que tende a ocorrer com o atleta de 29 anos na volta ao Fla.