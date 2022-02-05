Ivan fala da vontade de retornar para a Seleção Brasileira e destaca torcida do Corinthians na Arena: 'Vira um caldeirão'

Novo camisa 1 do Corinthians, o goleiro Ivan foi apresentado oficialmente na última sexta-feira (4). Além de comentar sobre as razões que o levaram ao Timão, bem como a concorrência com Cássio, ele não escondeu o desejo em voltar a defender a Seleção Brasileira.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

O atleta de 24 anos foi muito importante no recente ciclo olímpico, ajudando a Seleção Brasileira a conseguir vaga para os Jogos Olímpicos em Tóquio.

Uma lesão ligamentar no punho direito no entanto, no final de 2020, aliado a suspensão das atividades futebolísticas em virtude da pandemia de Covid-19, deixaram o arqueiro de fora das Olimpíadas, bem como da convocação para o time principal para encarar Bolívia e Peru nas Eliminatórias.

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Apesar das recentes dificuldades, Ivan segue com o desejo de retornar para a Seleção Brasileira. Sua única experiência no time principal foi nos amistosos de 2019, contra Peru e Colômbia. Naquela ocasião contudo, ele ficou apenas no banco de reservas.

Contratado para ser a "sombra" de Cássio, o goleiro não poupou elogios para a torcida corintiana, e disse que nas vezes em que enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, um comportamento em especial da Fiel despertou sua atenção.

- Pude jogar na Neo Química Arena duas, três vezes. Uma coisa que me chamou atenção é a torcida do Corinthians. Realmente são um bando de loucos. Me chamou a atenção quando o Corinthians sofria gol, e a torcida cantava mais forte, mais alto, para incentivar o time. Essa atmosfera é muito boa, positiva para o Corinthians. Lembro quando vinha jogar contra, era muito difícil, porque vira um caldeirão, a arena é muito bonita. Foi legal sentir o calor da torcida - declarou.

O camisa 1 foi contratado enquanto Sylvinho ainda era o treinador do time do Parque São Jorge. Ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Santos, mas foi cortado pelo pouco período de treinos. O novo reforço revelou que teve uma conversa com o técnico antes de sua demissão.

- Convivi pouco tempo com o Sylvinho. Sempre foi um cara muito honesto, trabalhador. Mesmo antes do jogo conta o Santos, ele teve uma conversa comigo, falou sobre eu ainda estar me preparando - contou.

O goleiro também deixou claro sua satisfação com todos os membros do clube, que o ajudaram na adaptação ao novo ambiente

- Fui muito bem recebido por todos, staff, jogadores, comissão técnica, os funcionários, desde o porteiro a gente é muito bem recebido. No dia a dia, os goleiros ficam juntos. Chega, passa na academia, faz os pré-treinos. A gente conversa, vai se conhecendo. Cheguei há um tempo aqui, por questões jurídicas e contratuais não puder ir para o campo. Estava retornando de Covid-19, e isso acabou atrasando minha chegada. Hoje já passou. Se optarem por mim, estarei pronto para ajudar - disse.

Um dos aspectos do arsenal de Ivan é o jogo com os pés. O goleiro disse que o técnico Jardine, então treinador da seleção olímpica, foi fundamental na sua evolução nesse aspecto do jogo, e ressaltou a importância dos arqueiros na saída de jogo.

- O futebol evoluiu bastante. Antes, nós goleiros, pelo menos eu vendo os jogos antigamente, não usávamos muito (os pés). Na Ponte fui me adpatando, e quando fui para a seleção olímpica, o Jardine pisava muito nesse quesito, do goleiro estar introduzido na saída de bola. O Marcelo, nosso preparador goleiros, diariamente faz esses trabalhos com nós. É importante, quanto mais completo você está, isso te ajuda no dia a dia do trabalho, e a gente vê muitos times que introduzem o goleiro na saída de bola. Também venho melhorando nessa parte, e o Marcelo cobra bastante a gente nisso - afirmou.

Na janela de transferências do meio da temporada passada, o São Paulo fez uma forte investida no atleta, então na Ponte Preta, abriu conversas com o estafe do goleiro, mas não chegou a formalizar uma proposta porque a Macaca não se mostrou interessada a negociá-lo na ocasião. O goleiro comentou sobre a situação e destacou a importância em estar focado dentro de campo.