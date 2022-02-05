Ituano x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em situações opostas, Ituano e Corinthians se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Se por um lado o Galo está invicto no Estadual, com duas vitórias e um empate, sendo este contra o São Paulo em pleno Morumbi, o Timão está em reconstrução de rota, após perder o clássico para o Santos, na última quarta-feira (2), mesmo jogando na Neo Química Arena, o que culiminou na demissão do técnico Sylvinho.

O interino Fernando Lázaro é quem comandará o clube do Parque São Jorge neste fim de semana.

O time alvinegro terá o retorno do goleiro Cássio, recuperado de Covid-19, do volante Cantillo, que estava servindo a seleção colombiana nas Eliminatórias para Copa do Qatar, e Willian, desfalque nos dois últimos compromissos corintianos, pois estava em processo de controle de carga. ITUANO X CORINTHIANS

Local: Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, Itu (SP)Data e Horário: 06 de fevereiro de 2022, às 18h30Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Bruno Silva de JesusÁrbitro de Vídeo: Péricles Bassols Pegado CortezOnde acompanhar: HBO Max, Estádio TNT Sports, no Tempo Real do LANCE e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

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ITUANO

Filipe Costa (Pegorari); Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Lucas Siqueira; Aylon e Rafael Elias. Técnico: Mazzola Júnior.

Desfalques: -

Pendurados: -

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.

Desfalques: Ruan Oliveira (revisão cirurgica no joelho esquerdo)

Pendurados: -