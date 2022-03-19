Ituano é único a pontuar em Grupo C e será adversário do Palmeiras nas quartas do Paulistão

Única equipe do Grupo C a pontuar nesta última rodada do Campeonato Paulista, o Ituano é a segunda equipe classificada da chave e com isso definiu o adversário do líder Palmeiras no duelo das quartas de final, que acontece já nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília).A equipe de Itu foi até Campinas e conseguiu um empate em 3 a 3 com a Ponte Preta, que terminou rebaixada com o resultado. Com isso, chegou aos 19 pontos e garantiu a segunda colocação da chave, que tem o Palmeiras líder isolado, com 29. O Alviverde encerra sua participação na fase de classificação neste domingo (20), ante o RB Bragantino, fora de casa, às 16h (de Brasília).

A equipe rubro-negra, até então última colocada do grupo, acabou aproveitando os tropeços dos rivais direto.

O Mirassol, que tinha 17 pontos, foi até Araraquara e acabou caindo diante da Ferroviária por 2 a 0, sendo eliminado.

Fará companhia ao Botafogo. O clube de Ribeirão Preto sabia do páreo duro nesta última rodada, tentou, mas acabou sendo derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. Encerrou sua participação com 18 pontos.

Mais equilibrado do Paulistão, o Grupo C viveu uma situação inusitada, afinal todos os clubes estariam classificados se estivessem em outra chave.

O Verdão mesmo é quem se sobressaiu. A equipe segue invicta na competição e sofreu apenas dois gols até aqui na disputa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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