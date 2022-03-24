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Pela segunda vez seguida

Itália perde da Macedônia do Norte e fica fora da Copa do Mundo

Tetracampeã mundial, a equipe italiana passou boa parte do jogo pressionando o adversário, mas não conseguiu balançar as redes mesmo com mais de 30 chutes a gol
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2022 às 20:40

Publicado em 24 de Março de 2022 às 20:40

Macedônia do Norte surpreendeu a Itália e avançou na repescagem das Eliminatórias
Macedônia do Norte surpreendeu a Itália e avançou na repescagem das Eliminatórias Crédito: Uefa/Divulgação
Pela segunda vez consecutiva a Itália vai ficar fora da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (24), na cidade de Palermo, os italianos foram derrotados pela Macedônia do Norte, por 1 a 0, com um gol nos acréscimos. Tetracampeã mundial, a equipe italiana passou boa parte do jogo pressionando o adversário, mas não conseguiu balançar as redes mesmo com mais de 30 chutes a gol. Quatro anos após ficar fora do Mundial disputado na Rússia, os Italianos também não vão disputar a edição realizada no Qatar.
Agora, na disputa da repescagem europeia, a Macedônia do Norte vai encarar Portugal. O time português venceu a Turquia também nesta quinta, por 3 a 1.
No estádio do Dragão, na cidade do Porto, a seleção lusitana construiu uma boa vantagem já no primeiro tempo, com gols de Otávio, aos 15 minutos, e Diogo Jota, aos 42. Depois do intervalo, Burak descontou para os turcos, mas Matheus Nunes fechou a conta nos acréscimos a seleção turca ainda desperdiçou um pênalti quando o placar estava 2 a 1.
Enquanto isso, no estádio Renzo Barbera, em Palermo, os italianos finalizaram ao gol 16 vezes durante a etapa inicial, mas não conseguiram balançar a rede da Macedônia. Depois do intervalo, continuaram insistindo, mas quem acabou marcando foi Aleksandar Trajkovski, já nos acréscimos.
Realizada em um novo formato, a disputa previa inicialmente 12 seleções, divididas em três chaves, com duelos de semifinais e finais em jogos únicos. A Rússia estava no Grupo B e enfrentaria a Polônia. Os russos, porém, foram excluídos desta disputa pela Fifa, na esteira da série de sanções impostas ao país governado por Vladimir Putin devido à guerra contra a Ucrânia, há cerca de um mês.
Com a exclusão, a equipe que conta com o atacante Robert Lewandowski eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos avançou diretamente à final. O rival será o vencedor do duelo entre Suécia e República Tcheca.
Também como consequência do conflito iniciado por Putin, o confronto entre a Ucrânia e a Escócia, em Glasgow, foi adiado e deverá ser disputado até junho, em data a ser definida pela Fifa. O vencedor dessa partida será o adversário enfrentará o País de Gales, que eliminou a Áustria, com uma vitória por 2 a 1, com dois gols de Gareth Bale.
Nas Eliminatórias europeias, dez seleções garantiram vagas diretas para a Copa do Mundo: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. Mais três países vão se juntar ao grupo ao final da repescagem.

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