Itair Machado é internado em estado grave com Covid-19

Itair chegou ao hospital com dificuldades respiratórias e foi encaminhado para o CTI do hospital, onde foi internado na noite desta terça-feira, dia 4 de agosto.As primeiras informações sobre o estado de saúde do dirigente indicam que sua condição é considerada grave, com os pulmões comprometidos pela doença. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.