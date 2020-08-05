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Itair Machado é internado em estado grave com Covid-19

Segundo informações vindas do Hospital Madre Teresa, na capital mineira, o ex-dirigente da Raposa está com os pulmões comprometidos e teve de ser colocado no CTI...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 21:56

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 21:56

Crédito: Itair está internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, acometido pela Covid-19-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O ex-vice presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, deu entrada no CTI do Hospital Madre Teresa, que fica na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acometido pela Covid-19. A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Super FC e confirmada pelo L!.
Itair chegou ao hospital com dificuldades respiratórias e foi encaminhado para o CTI do hospital, onde foi internado na noite desta terça-feira, dia 4 de agosto.As primeiras informações sobre o estado de saúde do dirigente indicam que sua condição é considerada grave, com os pulmões comprometidos pela doença. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.
O Hospital Madre Teresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde do ex-vice e futebol cruzeirense.

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