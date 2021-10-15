Isla, Everton Ribeiro e Gabigol se reapresentam ao Flamengo neste sábado

Neste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo realiza o último treino antes de enfrentar o Cuiabá, domingo no Maracanã. A atividade marcará o retorno de Isla, Everton Ribeiro e Gabigol ao grupo após defenderem as seleções de Chile e Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. O trio, que esteve em campo nesta quinta, passará por avaliações, as quais definirão se serão relacionados ou não.Isla atuou nas três partidas completas do Chile contra Venezuela, Paraguai e Peru. Pelo Brasil, Everton Ribeiro atuou 45 minutos contra a Venezuela e 19 minutos diante do Uruguai, enquanto Gabigol fez 90 minutos contra a Venezuela, 61 minutos contra a Colômbia e 29 minutos contra o Uruguai.Por conta das Eliminatórias, o trio ficou de fora das partidas contra Red Bull Bragantino (1a 1), Fortaleza (3 a 0) e Juventude (3 a 1) - todas pelo Brasileirão.