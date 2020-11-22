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futebol

Isla entra na briga pelo título de garçom do Brasileirão 2020

Lateral-direito deu sua 5ª assistência no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 08:15
Crédito: Isla tem 17 jogos pelo Flamengo (Alexandre Vidal/Flamengo
As ultrapassagens de Isla pelo lado direito tem sido uma das marcas do Flamengo desde a chegada do chileno ao clube. Foi assim, inclusive, que o Rubro-Negro criou algumas de suas melhores chances contra o Coritiba, neste sábado. Aos 32 anos de idade, o experiente jogador vem sendo uma boa arma ofensiva da equipe da Gávea na temporada. E os números confirmam isso.
Na vitória do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Coxa, no Maracanã, o lateral deu a sua 5ª assistência em apenas 13 jogos no Campeonato Brasileiro, se tornando um dos líderes do fundamento na competição. Ao servir Arrascaeta para anotar o segundo tento da partida, Isla empatou com Thiago Galhardo, do Inter, e Giovanni Augusto, do Coritiba, no topo da lista dos 'garçons' do Brasileirão.
Outro número que mostra a força ofensiva do chileno é o de passes decisivos. Segundo dados do Sofascore, foram 29 até o momento, uma média superior a dois por partida (2,2/j). Essa é a maior marca de um lateral-direito nesse Brasileiro. Patric, do Sport, com 23, é o segundo colocado, seguido por Marcos Rocha, do Palmeiras, com 22.
JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Isla - Flamengo - 5Thiago Galhardo - Internacional - 5Giovanni Augusto - Coritiba - 54º - Marinho - Santos - 4Arrascaeta - Flamengo - 4Bruno Henrique - Flamengo - 4​Heitor - Internacional - 4Alisson - Grêmio - 4Juninho Capixaba - Bahia - 4Savarino - Atlético-MG - 4​Ytalo - Red Bull Bragantino - 4

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