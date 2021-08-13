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futebol

Isaquias Queiroz se emociona em homenagem do Flamengo na Gávea

Campeão olímpico, canoísta também lembrou o apoio da torcida rubro-negra: 'Única forma que eu tive para agradecer todo o carinho que recebo foi ir lá e conquistar esse ouro'...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 17:25
Crédito: Paula Reis/Flamengo
A sede náutica da Gávea foi palco de homenagem do Flamengo a Isaquias Queiroz, na manhã desta sexta-feira. O campeão olímpico e Jacky Godmann, parceiro de clube e na prova do C2 1.000m em Tóquio, foram recepcionados pelo presidente Rodolfo Landim e receberam placas e camisas personalizadas pela representação nas Olimpíadas.
+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do FlamengoMarcello Varriale, gerente de esportes náuticos do Flamengo, e Raul Bagattini, VP da pasta, também discursaram para os canoístas. Bagattini relembrou a chegada de Isaquias ao clube e o desejo revelado pelo craque de, um dia, ser eternizado na calçada da fama. Sonho que será realizado em breve, o que levou o campeão olímpico às lágrimas.
- A emoção que eu senti ali já fala por si só. Para mim, foi uma sensação de muita felicidade pelo que o Flamengo me proporcionou neste dia maravilhoso. Fico muito feliz de representar o Clube de Regatas do Flamengo, o maior time do mundo. Poder representar cada torcedor do Brasil é sensacional, não tem preço, nem palavras para descrever. A única forma que eu tive para agradecer todo o carinho que recebo foi ir lá e conquistar esse ouro. Foi uma honra poder representar o clube nesta Olimpíada - declarou Isaquias.
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Com 27 anos e quatro medalhas olímpicas, ele promete trazer ainda muitas alegrias para a torcida rubro-negra nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
- Acho que a expectativa, não só minha, mas de todo torcedor do Flamengo, é maior que um ouro. Agora tenho que ir lá e brigar para ser melhor que isso, ter dois ouros. Vou treinar dobrado para poder chegar lá, remar tanto o C1 como o C2, com o Jacky, e poder representar muito bem o clube. E só representar não adianta, tenho que ir lá e conquistar a medalha de ouro.

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