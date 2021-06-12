Isabella Condorelli, goleira da equipe sub-18 do Fluminense, se recupera de lesão e retorna aos treinamentos

Crédito: Divulgação/ Fluminense

O time sub-18 feminino do Fluminense está perto de ter um reforço caseiro para a temporada. Isso porque a goleira Isabella Condorelli está recuperada de uma lesão que sofreu no joelho direito há cinco meses e voltou a treinar. Ao site oficial do Tricolor, Isabella não escondeu a felicidade de retornar aos treinamentos no CTVL, em Xerém.

> Relembre momentos importantes de Fred com a camisa do Fluminense - Estava sendo um momento muito difícil para mim. Fiquei muito feliz quando saiu o laudo de que eu não iria precisar operar, e agora poder retornar aos treinos é uma alegria enorme - comemorou.

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Isabella, de 16 anos, defende as cores do Tricolor desde o início do projeto, quando passou em uma peneira realizada pelo clube no fim de 2018. Ela começou a jogar treinando na linha, na escolinha de futebol do prédio onde mora. Contudo, após uma oportunidade, a atleta resolveu atuar como goleira.

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