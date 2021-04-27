Irregularidade no Campeonato Paranaense muda tabela de classificação

Crédito: Torneio tem o Coritiba como novo líder (Divulgação/Federação Paranaense de Futebol

Uma decisão fora das quatro linhas tomada na noite da última segunda-feira (26) de maneira desfavorável ao FC Cascavel teve influência direta na classificação do Campeonato Paranaense.Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-PR) puniu com a perda de seis pontos além de uma multa no valor de R$ 1 mil pela escalação do goleiro João Pedro diante do Paraná. A partida em questão valeu pela primeira rodada do estadual e teve vitória do time interiorano por 1 a 0 em 14 de março.

A punição aconteceu por conta de que, segundo o registro do arqueiro de 17 anos de idade, ele na época estava identificado como amador, algo que viola o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) no Artigo 254.

O clube de Cascavel pretende recorrer da decisão que foi ao encontro do pedido feito pela procuradoria do TJD-PR sobre os pontos conquistados no jogo em questão além de mais três pontos como punição pela irregularidade.