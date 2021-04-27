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futebol

Irregularidade no Campeonato Paranaense muda tabela de classificação

FC Cascavel foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do estado por relacionar atleta de caráter amador na estreia do torneio...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 16:57
Crédito: Torneio tem o Coritiba como novo líder (Divulgação/Federação Paranaense de Futebol
Uma decisão fora das quatro linhas tomada na noite da última segunda-feira (26) de maneira desfavorável ao FC Cascavel teve influência direta na classificação do Campeonato Paranaense.Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-PR) puniu com a perda de seis pontos além de uma multa no valor de R$ 1 mil pela escalação do goleiro João Pedro diante do Paraná. A partida em questão valeu pela primeira rodada do estadual e teve vitória do time interiorano por 1 a 0 em 14 de março.
A punição aconteceu por conta de que, segundo o registro do arqueiro de 17 anos de idade, ele na época estava identificado como amador, algo que viola o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) no Artigo 254.
O clube de Cascavel pretende recorrer da decisão que foi ao encontro do pedido feito pela procuradoria do TJD-PR sobre os pontos conquistados no jogo em questão além de mais três pontos como punição pela irregularidade.
Dessa forma, além da própria Serpente acabar sendo naturalmente prejudicada, quem acabou sendo o principal beneficiado, já que o Paraná não ficou com os pontos do jogo em questão, foi o Coritiba. Agora, o Coxa lidera a competição com 13 pontos enquanto o FC Cascavel está em oitavo com seis pontos ganhos.

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