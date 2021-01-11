Irmãos Romero no Corinthians? Site argentino diz que eles podem chegar, mas clube nega

Crédito: Divulgação/San Lorenzo

As redes sociais dos torcedores do Corinthians ficaram em polvorosa na tarde desta segunda-feira, após o site "Infobae", da Argentina, divulgar a possibilidade de Ángel Romero retornar ao clube e trazer consigo seu irmão Óscar, ambos do San Lorenzo. O Timão, no entanto, nega a possibilidade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Segundo a publicação argentina, a dupla estaria com problemas internos em seu atual time e poderia deixar o país por conta disso. Sendo assim um provável destino para ambos seria o Corinthians, onde Ángel tem história.

Ainda de acordo com o "infobae", Ángel teria sido agredido pelo goleiro Fernando Moretti, após a derrota por 4 a 1 para o Banfield, pela Copa Maradona, levando os irmãos a irem embora do estádio em um carro separado do ônibus do San Lorenzo. Esse seria um dos conflitos pelos quais eles passam.

Acontece que neste momento a diretoria do Corinthians nega qualquer negociação nesse sentido, seja com um, seja com outro, seja com os dois irmãos. Vale lembrar que, caso houvesse a contratação, eles só poderiam atuar a partir de março, quando abre a janela de transferências para o Brasil.

Durante a presidência de Andrés Sanchez, o dirigente deixou bem claro que Ángel Romero não mais atuaria no clube enquanto ele ocupasse o cargo devido ao imbróglio na renovação contratual com o jogador, que acabou deixando o Timão sem custos. Em contrapartida, Duílio Monteiro Alves, o novo presidente garantiu que haverá uma política mais "pés no chão" para reforços.