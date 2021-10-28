Irmã de Gabigol, do Flamengo, se manifesta após agressões ao jogador e à família

Na tarde desta quinta-feira, a irmã de Gabigol se pronunciou nas redes sociais sobre as agressões que o jogador e à família receberam. As agressões tanto físicas quanto verbais aconteceram após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, que culminou na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil.> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil- Eu irei proteger minha família, mesmo que isso signifique que cada pessoa neste mundo vire meu inimigo - publicou. > Veja e simule a tabela do Brasileirão