Irmã de Gabigol, do Flamengo, se manifesta após agressões ao jogador e à família

Na tarde desta quinta-feira, a irmã de Gabigol se pronunciou nas redes sociais sobre as agressões que o jogador e à família receberam. As agressões tanto físicas quanto verbais aconteceram após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, que culminou na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil.> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do Brasil- Eu irei proteger minha família, mesmo que isso signifique que cada pessoa neste mundo vire meu inimigo - publicou. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
ENTENDA
Após o apito final, um torcedor tacou um copo de cerveja em Gabigol - e a bebida ainda acertou o Tenente-coronel do BEPE. Nesta quinta-feira, o camisa 9 do Fla se manifestou pelas redes sociais e repudiou os ataques que ele e a mãe sofreram.
A mãe de Gabi, vale lembrar, foi hostilizada por torcedores do lado de fora do Maracanã. Um deles ainda disse que o atacante iria conhecer "o inferno" (clique aqui e veja o vídeo).