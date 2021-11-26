Invicto no Maracanã há cinco rodadas, Fluminense dobra chances de G6 no Brasileiro; veja os números

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, e assim completou cinco rodadas sem perder no Rio de Janeiro. Após a sequência vitoriosa, o Tricolor se prepara para dois duelos fora de casa. Contudo, os pontos somados em casa dobraram as chances do time conquistar uma vaga direta na Libertadores, com 40.3% de probabilidade. O dado é do site 'Chance de Gol'.Nas últimas cinco rodadas com o mando de campo, o Fluminense venceu o Flamengo, por 3 a 1, o Sport, por 1 a 0, o Palmeiras, por 2 a 1, o América-MG, por 2 a 0, e o Internacional. Os 15 pontos fizeram a diferença na reta final e encostaram o clube na zona de classificação para a Libertadores.

Com os resultados, Marcão tem 64.8% de aproveitamento e é o terceiro melhor mandante da Série A. Em 35 pontos disputados no Brasileiro, o Flu conquistou 30, com dez vitórias no Maracanã. Contudo, quando o assunto é a campanha fora de casa, os números caem: em 17 duelos, o time venceu apenas quatro, com 31.3% de aproveitamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.Com apenas três rodadas pela frente, o Tricolor encara os dois próximos desafios fora de casa. Se vencer o Atlético-MG, o clube pode encerrar a semana no G4, em posição confortável para garantir a classificação direta para o torneio continental. Assim, o Flu precisa superar os números da campanha como visitante até agora para garantir a vaga pelo segundo ano consecutivo.