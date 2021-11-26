Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Invicto no Maracanã há cinco rodadas, Fluminense dobra chances de G6 no Brasileiro; veja os números
futebol

Invicto no Maracanã há cinco rodadas, Fluminense dobra chances de G6 no Brasileiro; veja os números

Após conquistar 15 pontos nos últimos cinco jogos em casa, Fluminense tem 40.3% de chance de classificação direta para Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 06:00

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 06:00

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, e assim completou cinco rodadas sem perder no Rio de Janeiro. Após a sequência vitoriosa, o Tricolor se prepara para dois duelos fora de casa. Contudo, os pontos somados em casa dobraram as chances do time conquistar uma vaga direta na Libertadores, com 40.3% de probabilidade. O dado é do site 'Chance de Gol'.Nas últimas cinco rodadas com o mando de campo, o Fluminense venceu o Flamengo, por 3 a 1, o Sport, por 1 a 0, o Palmeiras, por 2 a 1, o América-MG, por 2 a 0, e o Internacional. Os 15 pontos fizeram a diferença na reta final e encostaram o clube na zona de classificação para a Libertadores.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Com os resultados, Marcão tem 64.8% de aproveitamento e é o terceiro melhor mandante da Série A. Em 35 pontos disputados no Brasileiro, o Flu conquistou 30, com dez vitórias no Maracanã. Contudo, quando o assunto é a campanha fora de casa, os números caem: em 17 duelos, o time venceu apenas quatro, com 31.3% de aproveitamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.Com apenas três rodadas pela frente, o Tricolor encara os dois próximos desafios fora de casa. Se vencer o Atlético-MG, o clube pode encerrar a semana no G4, em posição confortável para garantir a classificação direta para o torneio continental. Assim, o Flu precisa superar os números da campanha como visitante até agora para garantir a vaga pelo segundo ano consecutivo.
Crédito: Fluminensesepreparaparaencararsequênciaforadecasa(LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados