Invicto! Internacional enfrenta o Santos na decisão do Brasileirão Feminino Sub-17

O Internacional visita o Santos nesta quinta-feira (28), às 19h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A segunda e decisiva partida acontece neste domingo (1), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre-RS. Os duelos marcam a primeira final da categoria, pois até o ano passado, a CBF realizava apenas campeonatos femininos sub-16 e sub-18.

David da Silva, técnico das Gurias Coloradas, comenta sobre as mudanças de faixa etária nas categorias de base do futebol feminino: “Foi interessante. A Conmebol tem Copa América, Sul-Americana, Sub-20, Sub-17, também Copa do Mundo, então acho que é importante esse passo. O Inter já conquistou todas as categorias, esta é a única falta, e assim que terminar, vamos trabalhar para ganhar a Sub-20 também”.

Ambas as equipes fizeram uma grande campanha até chegarem à decisão do torneio. O Santos venceu quatro partidas e empatou uma. A equipe do litoral paulista anotou 14 gols e sofreu só três. Do outro lado, o time Colorado conta com a melhor campanha da competição, com 100% de aproveitamento. Além disso, o Inter fez 21 gols e não foi vazado.

O treinador do Inter projeta a final diante do Alvinegro: “O Santos é uma equipe que, principalmente nos últimos anos, vem crescendo nas categorias de base do futebol feminino. Eles tiveram uma ótima campanha e teremos um grande jogo. Faltam apenas dois jogos para conquistar o objetivo. Acreditamos muito no nosso trabalho, pois as meninas vêm se dedicando, se comprometendo, estão concentradas e focadas para esses dois jogos”.

Um dos segredos da equipe colorada está na força do ataque. O Internacional fez 21 gols em apenas cinco jogos, totalizando uma média superior a quatro gols por partida. Na rodada de abertura do torneio, as gurias coloradas impuseram uma goleada de 9 a 0 perante o Cresspom-DF. Mais adiante, venceram São José-SP, Grêmio e duas vezes o São Paulo por 5 a 0.

A atacante Alice, artilheira do Inter no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, comenta sobre o seu ótimo momento e a grande decisão: “No primeiro jogo, contra o Cresspom, quando eu consegui marcar 3 vezes, saiu um pouco daquela pressão de marcar o primeiro gol com a camisa do Internacional. Em um dos clássicos mais importantes do Brasil, contra o Grêmio, consegui marcar um gol também. Foi um momento muito importante e especial para mim. Agora, o principal objetivo é buscar mais um título brasileiro para o Inter e o meu primeiro como atleta”.