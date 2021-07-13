Invicto fora de casa, Fluminense volta à Libertadores contra o Cerro Porteño

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Após quase dois meses de espera, o Fluminense volta a entrar em campo pela Libertadores. Nesta terça-feira, o Tricolor abre as oitavas de final contra o Cerro Porteño, às 19h15 (de Brasília), em Assunção, capital paraguaia. Mais do que começar o duelo com mais tranquilidade, o Tricolor defende uma invencibilidade fora do Rio de Janeiro na competição depois de avançar em primeiro no Grupo D. O confronto tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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O Flu fez sua terceira melhor campanha na fase de grupos nas sete participações na competição continental até aqui, com 11 pontos, assim como em 2013. Em 2012 a equipe ficou em primeiro, com 15 pontos, e em 2008 também foi líder com 13. Fora de casa na história da Libertadores, o Fluminense tem 30 jogos, sendo 16 vitórias, oito empates e seis derrotas, nenhuma delas em 2021.

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O time de Roger Machado teve dois triunfos e um empate fora do país. Primeiro, venceu o Independiente Santa Fe (COL) por 2 a 1. Depois, empatou com o Junior Barranquilla (COL) em 2 a 2. Por último, teve uma vitória heroica contra o River Plate (ARG) no Monumental de Núñez. RELEMBRE AS CAMPANHAS FORA DE CASA

Na primeira participação no torneio, em 1971, o Flu venceu as três fora de casa, mas perdeu duas no Maracanã e foi eliminado na primeira fase. Em 1985 a equipe terminou sem vitórias, perdendo duas como visitante e empatando uma. Em 2008, na melhor campanha do clube com o vice-campeonato, foram uma vitória, um empate e uma derrota fora de casa. No mata-mata, o Tricolor bateu o Atlético Nacional, perdeu para São Paulo e LDU e empatou com o Boca Juniors.

Em 2011, foram duas derrotas fora de casa e uma vitória histórica contra o Argentino Juniors. Nas oitavas, o Flu perdeu para o Libertad no Paraguai e foi eliminado. Em 2012, o Fluminense perdeu apenas uma vez e no Rio de Janeiro na fase de grupos, vencendo todos os outros jogos. Nas quartas, empate no Beira Rio com o Internacional e nas quartas derrota para o Boca na Argentina. Já em 2013, duas vitórias e um empate longe do Rio de Janeiro e, depois, duas derrotas para Emelec e Olímpia nas oitavas e quartas, respectivamente.

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