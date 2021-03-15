Invicto em estreias, Roger Machado, do Fluminense, aumenta retrospecto positivo em clássicos; veja números

Crédito: Em seu primeiro jogo comandando o Fluminense, Roger Machado saiu vitorioso do Fla-Flu. LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.

Neste domingo, Roger Machado fez sua estreia com o pé direito no comando do Fluminense. Graças ao belo gol de Igor Julião, o Tricolor superou o Flamengo e conquistou a primeira vitória no Carioca. Além dos três pontos, o treinador conseguiu ampliar um ótimo retrospecto individual: ao longo dos sete trabalhos como técnico, Roger segue invicto nas estreias e com bons números nos primeiros clássicos disputados.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaA combinação da noite foi perfeita para o treinador. Logo em sua estreia, uma vitória já seria de bom tamanho; porém, conquistar os três pontos em um Fla-Flu aumenta mais ainda a confiança no trabalho que vai se prolongar ao longo da temporada. A relação entre ganhar sua primeira partida no comando da equipe e vencer seu primeiro clássico à frente de um time é um breve resumo da carreira de Roger Machado como técnico. Ao todo, foram sete estreias entre os clubes que defendeu, com incríveis cinco vitórias e dois empates.

Confira os primeiros jogos de Roger por Juventude, Nova Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense:

Juventude 2 x 0 São José - Campeonato Gaúcho de 2014Novo Hamburgo 2 x 2 Aimoré - Campeonato Gaúcho de 2015Goiás 1 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro de 2016Atlético-MG 1 x 0 América TO - Campeonato Mineiro de 2017Palmeiras 3 x 1 Santo André - Campeonato Paulista de 2018Bahia 1 x 0 CRB - 3ª fase da Copa do Brasil de 2019Flamengo 0 x 1 Fluminense - Campeonato Carioca de 2021

Porém, além da invencibilidade nas estreias, os números do técnico em seus primeiros clássicos por cada time que treinou são excelentes. Incluindo as rivalidades pelos clubes menores, nos quais foi treinador (é o caso de Juventude x Caxias e Novo Hamburgo x Aimoré), Roger tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

No entanto, se contabilizar apenas os clássicos entre as equipes grandes, o aproveitamento chega a 80%: são quatro vitórias e uma derrota nos cinco primeiros clássicos disputados à frente do Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

Além disso, logo em seu primeiro Gre-Nal - uma das maiores rivalidades do Brasil - Roger comandou o Grêmio no histórico 5 x 0 diante do Internacional, em 2015, sendo a maior goleada do confronto no século XXI. Veja todos os primeiros clássicos de Roger Machado:

Caxias 2 x 1 Juventude - Campeonato Gaúcho de 2014Novo Hamburgo 2 x 2 Aimoré - Campeonato Gaúcho de 2015Grêmio 5 x 0 Internacional - Brasileirão de 2015Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG - Campeonato Mineiro de 2017Palmeiras 2 x 1 Santos - Campeonato Paulista de 2018Vitória 1 x 2 Bahia - Campeonato Baiano de 2020Flamengo 0 x 1 Fluminense - Campeonato Carioca de 2021